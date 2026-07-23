ОПОЗНАН ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ В АБХАЗИИ ЦУШБА АДГУР ЭДУАРДОВИЧ
Новости Четверг, 23 июля 2026 22:05
Сухум. 23 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Государственная комиссия Кабинета министров Республики Абхазия по вопросам пропавших без вести в период Отечественной войны 1992-1993 гг. сообщает об уведомлении Международным Комитетом Красного Креста об идентификации лица, значившегося в списке пропавших без вести, гражданина Республики Абхазия Цушба Адгура Эдуардовича.
22 июля 2026 года при участии членов семьи и близких родственников пропавшего без вести состоялась процедура опознания останков.
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