Сухум. 23 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Джансух Нанба провел заседание комиссии по реализации Государственной программы «Развитие сельских территорий на 2026 год», утвержденной указом президента. Открывая заседание, он отметил, что комиссия приступает к практическому этапу работы по рассмотрению заявок, поступивших на участие в программе.

«В повестку заседания включены вопросы, касающиеся реализации государственных программ в сфере сельского хозяйства», – сказал вице-премьер.

Помощник министра сельского хозяйства, секретарь комиссии Инал Аргун подчеркнул, что перед вынесением проектов на рассмотрение конкурсной комиссии все заявки проходят обязательную проверку выездной рабочей группой, в состав которой входят вице-премьер Вараздат Миносян и министр сельского хозяйства Беслан Перцхелия. По каждому проекту рабочая группа составляет заключение, которое является для комиссии основополагающим документом при принятии решений.

Комиссия первым вопросом рассмотрела заявки на участие в программном мероприятии на получение грантов по направлению «развитие рыбной отрасли» в рамках Государственной программы «Развитие сельских территорий на 2026 год».

Из 16 представленных проектов 10 были одобрены единогласно, один отложен, пять отклонены. Общая сумма, одобренная к выделению участникам программного мероприятия на получение гранта, составило 15 млн 877 тысяч рублей.

Комиссия единогласно утвердила конкурсную документацию на приобретение средств защиты растений и сельскохозяйственных культур от карантинных и особо опасных болезней и вредителей.

Начальник Государственной службы защиты растений Министерства сельского хозяйства Владимир Герия представил комиссии краткую информацию с обоснованием необходимости закупки. Он отметил, что в соответствии с государственной программой «Развитие сельских территорий на 2026 год», на реализацию программного мероприятия по приобретению средств защиты растений и сельскохозяйственных культур от карантинных и особо опасных болезней и вредителей предусмотрено выделение средств в размере 10 млн рублей.

Комиссия также одобрила и утвердила конкурсную документацию на приобретение запасных частей для нужд машинно-технологических станций Министерства сельского хозяйства.

В соответствии с государственной программой «Развитие сельских территорий на 2026 год», на реализацию программного мероприятия по приобретению запасных частей для нужд машинно-технологических станций предусмотрено выделение средств в размере 5 млн рублей.

Комиссией рассмотрены заявки претендентов на участие в программном мероприятии на получение субсидий в рамках Государственной программы «Развитие сельских территорий на 2026 год». Принято решение о присвоении статуса участника программного мероприятия на получение субсидии 17 претендентам. Общая сумма, одобренная к выделению участникам программного мероприятия на получение субсидий, составляет 64 млн 952 тысяч рублей.

На заседании комиссии рассмотрены заявки претендентов на участие в программном мероприятии на получение грантов по направлению «развитие питомниководства».

На рассмотрение комиссии было вынесено 11 проектов. Участниками комиссии принято решение о присвоении статуса участника программного мероприятия на получение гранта 8 претендентам. Общая сумма, одобренная к выделению участникам программного мероприятия, составила 15 млн 308 тысяч 875 рублей.

Комиссия также одобрила финансирование по программному мероприятию по организации и проведению искусственного осеменения крупного рогатого скота в размере 2 500 000 рублей.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.