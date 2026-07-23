 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ТРАНСПОРТА РОССИИ АНДРЕЕМ НИКИТИНЫМ

Новости Четверг, 23 июля 2026 22:15
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ТРАНСПОРТА РОССИИ АНДРЕЕМ НИКИТИНЫМ

Сухум. 23 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с министром транспорта России Андреем Никитиным. Обсуждались ключевые направления сотрудничества в сфере транспорта.

Приветствуя гостя, президент подчеркнул высокую значимость транспортного взаимодействия с Россией.

Бадра Гунба отметил, что благодаря поддержке президента России Владимира Путина и первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко удалось успешно решить многолетние задачи. В частности, возобновлено регулярное авиасообщение между странами, а также начата масштабная реконструкция пункта пропуска «Адлер».

По словам главы государства, высокая нагрузка на пункт пропуска показывает масштаб внешнеэкономической деятельности, общность интересов и тесную связь жителей Абхазии с Россией, что создает особые требования и условия для взаимодействия.

Глава государства напомнил, что в рамках совместных действий в прошлом году было запущено движение поезда «Диоскурия» по маршруту Сочи – Сухум, который показал свою высокую востребованность. Кроме того, действуют поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.

Глава государства подчеркнул важность расширения географии направлений. Вся необходимая работа по совершенствованию железнодорожной инфраструктуры была проведена при поддержке РЖД.

По словам президента, открытое при поддержке РФ регулярное морское сообщение также доказывает свою востребованность. Бадра Гунба выразил уверенность, что набранный темп будет выдержан и продолжит нарастать.

«Все проекты, которые мы сегодня реализуем в рамках сотрудничества с Российской Федерацией, не могут быть воплощены без транспортной доступности. Это ключевая сфера», – заключил президент.

Со своей стороны, Андрей Никитин отметил высокие результаты совместной работы и подчеркнул, что повышение транспортной доступности напрямую работает на укрепление экономики и благополучие Абхазии, а главная задача двух государств – обеспечить для пассажиров быстрые, безопасные и комфортные поездки.

Глава Минтранса РФ также выразил уверенность в дальнейшем стабильном росте пассажиропотока, отметив, что в летнем сезоне 2026 года авиаперевозки между Россией и Абхазией осуществляются по 13 направлениям.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 23 июля 2026 22:30

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2026 ГОД» ПРИГОВОР О ПОЖИЗНЕННОМ ЛИШЕНИИ СВОБОДЫ ОСТАВЛЕН В СИЛЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.