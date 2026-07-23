ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ТРАНСПОРТА РОССИИ АНДРЕЕМ НИКИТИНЫМ

Сухум. 23 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с министром транспорта России Андреем Никитиным. Обсуждались ключевые направления сотрудничества в сфере транспорта.

Бадра Гунба отметил, что благодаря поддержке президента России Владимира Путина и первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко удалось успешно решить многолетние задачи. В частности, возобновлено регулярное авиасообщение между странами, а также начата масштабная реконструкция пункта пропуска «Адлер».

По словам главы государства, высокая нагрузка на пункт пропуска показывает масштаб внешнеэкономической деятельности, общность интересов и тесную связь жителей Абхазии с Россией, что создает особые требования и условия для взаимодействия.

Глава государства напомнил, что в рамках совместных действий в прошлом году было запущено движение поезда «Диоскурия» по маршруту Сочи – Сухум, который показал свою высокую востребованность. Кроме того, действуют поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.

Глава государства подчеркнул важность расширения географии направлений. Вся необходимая работа по совершенствованию железнодорожной инфраструктуры была проведена при поддержке РЖД.

По словам президента, открытое при поддержке РФ регулярное морское сообщение также доказывает свою востребованность. Бадра Гунба выразил уверенность, что набранный темп будет выдержан и продолжит нарастать.

«Все проекты, которые мы сегодня реализуем в рамках сотрудничества с Российской Федерацией, не могут быть воплощены без транспортной доступности. Это ключевая сфера», – заключил президент.

Со своей стороны, Андрей Никитин отметил высокие результаты совместной работы и подчеркнул, что повышение транспортной доступности напрямую работает на укрепление экономики и благополучие Абхазии, а главная задача двух государств – обеспечить для пассажиров быстрые, безопасные и комфортные поездки.

Глава Минтранса РФ также выразил уверенность в дальнейшем стабильном росте пассажиропотока, отметив, что в летнем сезоне 2026 года авиаперевозки между Россией и Абхазией осуществляются по 13 направлениям.