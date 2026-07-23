ПРИГОВОР О ПОЖИЗНЕННОМ ЛИШЕНИИ СВОБОДЫ ОСТАВЛЕН В СИЛЕ

Сухум. 23 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Кассационной коллегией Верховного суда РА рассмотрена жалоба осужденного Осипова А.В. на приговор Гагрского районного суда, в которой он просил отменить вынесенный в отношении него обвинительный приговор и направить уголовное дело на новое рассмотрение.

Как сообщалось ранее, 20 марта 2026 года Гагрским районным судом, под председательством судьи Квициния И.А. завершено рассмотрение материалов уголовного дела по обвинению уроженца и жителя города Гагра – Осипова Анзора Витальевича 1980 года рождения который был признан виновным в том, что он являлся организатором незаконного ввоза в Республику Абхазия наркотических средств и непосредственным исполнителем двух эпизодов сбыта наркотических средств контактным способом.

У Осипова А.В. при задержании было обнаружено наркотическое средство «метадон» в особо крупном размере более 3.5 грамм, кроме того он хранил по месту жительства наркотическое средство «мефедрон» в особо крупном размере в количестве более 68 грамм, «каннабис» в размере 0,5 грамм, и метадон 0.7 грамм. Осипов А.В. также обвинялся в незаконном приобретении и хранении боеприпаса.

По результатам рассмотрения Гагрский районный суд признал Осипова А.В. виновным, по всем статьям предъявленного обвинения и приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией имущества и штрафом в доход государства.

Верховный суд РА, по результатам рассмотрения жалобы осужденного, внес изменения в приговор Гагрского районного суда, исключив из обвинения один из двух эпизодов сбыта, посчитав их одним длящимся преступлением, оставив в остальной части приговор и наказание в виде пожизненного лишения свободы без изменения.

Приговор вступил в законную силу.