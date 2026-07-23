МИНТРАНС РФ ОЦЕНИЛ ТРАНСПОРТНЫЙ РЫВОК АБХАЗИИ

Сухум. 23 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Министр транспорта России Андрей Никитин прибыл с рабочим визитом в Абхазию, чтобы лично оценить результаты масштабной модернизации транспортной инфраструктуры. Ключевыми точками поездки стали международный аэропорт «Сухум» и пункт пропуска «Псоу», а также переговоры с президентом республики Бадрой Гунба.

В ходе осмотра воздушной гавани, которая с 1 мая 2025 года возобновила регулярные рейсы, Никитин отметил трёхкратный рост пассажиропотока и заверил, что министерство продолжит поддерживать инвестора в дальнейшем развитии. В летнем сезоне 2026 года полёты между Россией и Абхазией выполняются уже по 13 направлениям.

Отдельное внимание делегация уделила КПП «Псоу». Его реконструкция, по словам министра, завершится в 2028 году, после чего пункт пропуска станет самым крупным и современным в России. После модернизации заранее оформленный транспорт сможет проходить границу всего за 10 минут.

Министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия подчеркнул, что совместная работа сфокусирована на мультимодальных перевозках – синхронизации воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта. И результаты уже ощутимы: помимо авиации, устойчивый рост показывает железная дорога, а между Сочи и побережьем Абхазии курсирует скоростная «Комета», вернувшая морское сообщение.

В рамках визита состоялась и встреча с президентом Бадрой Гунба. Глава государства поблагодарил российскую сторону за поддержку и отметил, что все проекты, реализуемые в республике, невозможны без транспортной доступности.

«Все проекты, которые мы сегодня реализуем в рамках сотрудничества с Российской Федерацией, не могут быть воплощены без транспортной доступности. Это ключевая сфера», – заключил президент.

Бадра Гунба напомнил, что в прошлом году был запущен поезд «Диоскурия» по маршруту Сочи – Сухум, показавший высокую востребованность. Кроме того, действуют поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Отдельно глава государства отметил, что регулярное морское сообщение, открытое при поддержке России, также доказывает свою эффективность.

Со своей стороны, Андрей Никитин подчеркнул, что повышение транспортной доступности напрямую работает на укрепление экономики и благополучие республики.

«Главная задача двух государств – обеспечить для пассажиров быстрые, безопасные и комфортные поездки», – заявил министр.