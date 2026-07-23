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Абхазия Информ

ЗАВЕРШИТЬ РЕКОНСТРУКЦИЮ ПУНКТА ПРОПУСКА «АДЛЕР» ПЛАНИРУЮТ В 2028 Г.

Новости Четверг, 23 июля 2026 22:38
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ЗАВЕРШИТЬ РЕКОНСТРУКЦИЮ ПУНКТА ПРОПУСКА «АДЛЕР» ПЛАНИРУЮТ В 2028 Г.

Сухум. 23 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Реконструкцию автомобильного пункта пропуска «Адлер» на границе с Абхазией планируют завершить в 2028 году. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на министра транспорта РФ Андрея Никитина. Ранее реконструкцию планировали завершить к 2027 году.

«В Минтрансе назвали сроки завершения реконструкции пункта пропуска «Адлер» на границе с Абхазией. Этот процесс планируют завершить в 2028 году. Такие сроки в ходе рабочего визита в Абхазию назвал министр транспорта России Андрей Никитин», – говорится в сообщении АТОР.

Отмечается, что число полос планируют увеличить до 28. Пропускная способность вырастет до 14 тыс. транспортных средств и 80,5 тыс. человек в сутки. Ранее полосность планировали расширить до 10.

На пункте пропуска также планируют внедрить технологию одновременного оформления до 100 автомобилей.

За январь-март 2026 года через пункт пропуска границу пересекли почти 2 млн человек, отметили в АТОР.

Как сообщала «Деловая газета. Юг», проект реконструкции пропускного пункта «Адлер» направили на госэкспертизу в феврале 2025 года. Проводит реконструкцию Росгранстрой в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 23 июля 2026 22:41

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