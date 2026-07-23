В МВД АБХАЗИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ВЕДОМСТВА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Сухум. 23 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут провёл совещание, посвящённое итогам работы Министерства внутренних дел за первые шесть месяцев текущего года. В мероприятии приняли участие первый замминистра Руслан Ажиба, заместители министра Беслан Чкадуа, Тенгиз Нармания, Ращ Цвижба, руководители подразделений центрального аппарата МВД, а также начальники городских управлений и районных отделов внутренних дел. С основным докладом выступил начальник штаба Денис Тания.

За отчётный период количество преступлений против личности незначительно увеличилось – 17 против 15 за аналогичный период прошлого года, однако необходимо отметить, что все эти преступления раскрыты. Так, за анализируемый период всего совершено одно убийство и два покушения на убийство – все они раскрыты.

Два таких преступления имели место в Ткуарчалском районе, и один факт произошёл в Гагрском районе. Число тяжких телесных повреждений увеличилось на один факт – 13 против 12 за аналогичный период прошлого года. Имело место одно преступление, связанное с похищением человека, которое было оперативно раскрыто.

В сфере преступлений против общественной безопасности и общественного порядка зарегистрировано 156 фактов против 146 в первом полугодии 2025 года, однако повысилась раскрываемость преступлений данной направленности: 156 против 141 факта в прошедшем году.

«Отчётный период характеризуется повышением эффективности в завершении расследований и привлечении виновных к ответственности, о чём свидетельствуют увеличение оконченных производством уголовных дел, направленных в суд, и числа привлечённых к ответственности лиц. Также отмечено улучшение в виде отсутствия прекращённых дел», – подчеркнул начальник штаба.

«Однако существуют серьёзные вызовы, связанные с соблюдением сроков расследования, необходимостью приостановки производств и возвратом дел на доследование. Эти тенденции могут указывать на потенциальные проблемы с ресурсами, сложностью дел или качеством работы на определённых этапах», – отметил Денис Тания.

Далее была озвучена статистика преступлений по районам.

Наблюдается положительная тенденция по снижению числа преступлений против отдыхающих: так, с мая по июнь 2026 г. зарегистрировано 6 преступлений, тогда как за аналогичный период прошлого года имели место 14 фактов. Преступления совершены в городе Сухуме, Гагрском и Гудаутском районах. Говоря о безопасности на дорогах, Тания проинформировал, что за отчётный период число ДТП со смертельным исходом уменьшилось на 3 факта (17 против 20), число раненых сократилось с 72 до 68, общее количество ДТП – 58 против 51.

Отчёт о деятельности вверенных подразделений за 6 месяцев текущего года представили все начальники территориальных органов внутренних дел. Статистику по Гагрскому району привёл начальник УВД Денис Айба.

Министр Роберт Киут назвал слабой работу Управления внутренних дел по Гагрскому району в сфере предупреждения преступлений. Вице-премьер отметил важность более активной работы в отношении лиц, прибывающих в Гагру из других районов на летний туристический сезон.

Роберт Киут акцентировал внимание на необходимости более тесного взаимодействия руководителей районных отделов милиции. «Это поможет повысить уровень предупреждения преступлений», — подчеркнул он.

Далее статистику деятельности за отчётный период озвучил начальник Отдела внутренних дел по Гудаутскому району Зосма Гицба.

Неудовлетворительной назвал работу Госавтоинспекции Гудаутского ОВД замминистра Беслан Чкадуа. Он подчеркнул, что в случае отсутствия улучшения динамики выявления административных нарушений не исключены дисциплинарные взыскания и кадровые перестановки. Также Чкадуа поручил усилить работу ГАИ в Новом Афоне.

Ряд замечаний руководители Министерства внутренних дел высказали и по работе ОВД по линии незаконного ношения и хранения оружия (таковых преступлений в Гудаутском районе уже зафиксировано 13), а также по линии незаконного оборота наркотиков (таковых за 6 месяцев выявлено 17 преступлений).

О текущем положении дел в столице доложил начальник УВД по городу Сухум Астамур Хагуш.

«Кадровый дефицит в столичном УВД составляет 77 единиц, что особо сказывается на работе Госавтоинспекции», – отметил Роберт Киут. Он подчеркнул, что руководство МВД изыщет возможность частичной компенсации кадрового дефицита в управлении.

В ходе совещания министр дал указания усилить работу Управления собственной безопасности МВД в связи с недостаточной эффективностью контроля за служебной деятельностью сотрудников ведомства. Особое внимание министр уделил ситуации в подразделениях Госавтоинспекции, где, по его оценке, меры надзорного характера реализуются не в полном объёме.

В ходе обсуждения Роберт Киут также поручил Управлению по воспитательной работе усилить контрольные мероприятия, провести анализ выявленных недостатков и представить план мер по повышению дисциплины и ответственности сотрудников.

Также отчёты о деятельности за 6 месяцев зачитали начальники отделов милиции Сухумского, Гулрыпшского, Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов.

За отчётный период в ОВД по Сухумскому району зарегистрировано 14 преступлений, все они раскрыты.

18 преступлений в текущем году внесено в статистическую отчётность ОВД по Гулрыпшскому району, из них раскрыто 14.

По Очамчырскому району за отчётный период зарегистрировано 21 преступление, из которых раскрыты 18.

В Ткуарчалском районе за 6 месяцев зарегистрировано 5 преступлений, и все раскрыты.

Снижение числа преступлений на 14 единиц зафиксировано в Галском районе по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В текущем году зарегистрировано 10 преступлений против 24 за аналогичный период прошлого года. Все преступления раскрыты.

Кроме того, информацию предоставили начальники ряда управлений Центрального аппарата ведомства: Управления Госавтоинспекции МВД, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Линейного управления внутренних дел на транспорте, Правового управления.

Заслушав отчёты, руководитель ведомства обозначил важность усиления работы по всем направлениям. Соответствующие поручения даны заместителям министра.

На совещании с руководителями подразделений органов внутренних дел министр внутренних дел Роберт Киут обозначил ключевые задачи на ближайшее время.

Одна из главных тем – работа с молодыми кадрами. Министр подчеркнул важность наставничества. Ещё одно направление – улучшение взаимодействия между подразделениями: обмен информацией должен быть оперативным, а координация – чёткой. Кроме того, министр поручил пересмотреть учебные программы в образовательных центрах МВД, чтобы они максимально соответствовали реальным задачам службы.

Эти меры должны укрепить дисциплину, повысить эффективность работы и создать условия для профессионального роста сотрудников.

Об этом сообщает сайт МВД.