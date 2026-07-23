СУДЬИ АБХАЗИИ БУДУТ ПРИНОСИТЬ ПРИСЯГУ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ АБХАЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Сухум. 23 июля 2026 г. Абхазия-Информ. По итогам мероприятий по празднованию 100-летия образования судов общей юрисдикции Республики Абхазия, в 2024 году Верховный суд выступил с инициативой о переводе текста присяги судей на абхазский язык и направил эту инициативу в Народное Собрание — Парламент Республики Абхазия.
22 июля 2026 года Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия принял Конституционный закон «О внесении изменений в статью 94 Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти», в соответствии с которым текст присяги был переведён на абхазский язык.
Текст присяги на абхазском языке судей судов общей юрисдикции:
«Аӡбаҩ иҭоуба
Сара (ажәла, ахьӡ, абхьӡ), аӡбаҩ имаҵура аиуразы Аԥсны Аҳәынҭқарра Аконституциеи Аԥсны Аҳәынҭқарра азакәанқәеи инарықәыршәаны, ҭоуба зуеит Аԥсны жәлар рҿаԥхьа обективла, аиаша садгыланы аиашаӡбара шынасыгӡо, ԥсыцқьарылеи ламыслеи аӡбаҩ ихымҩаԥгашьаҿы ихадоу аморал- етика апринципқәа сышрықәныҟәо, аӡбаҩ иҳараку изинтә ҭагылазаашьа иаԥырхагахаша, аӡбара амчра аҳаҭыр лазырҟәуа акгьы шыҟасымҵо».
После вступления закона в силу судьи будут приносить присягу на абхазском языке.
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