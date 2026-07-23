СУДЬИ АБХАЗИИ БУДУТ ПРИНОСИТЬ ПРИСЯГУ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ АБХАЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Сухум. 23 июля 2026 г. Абхазия-Информ. По итогам мероприятий по празднованию 100-летия образования судов общей юрисдикции Республики Абхазия, в 2024 году Верховный суд выступил с инициативой о переводе текста присяги судей на абхазский язык и направил эту инициативу в Народное Собрание — Парламент Республики Абхазия.