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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА: РАЗВИТИЕ РАЙОНОВ И ПОДДЕРЖКА СЕЛА БЫЛИ И ОСТАНУТСЯ ГЛАВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Новости Пятница, 24 июля 2026 13:45
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БАДРА ГУНБА: РАЗВИТИЕ РАЙОНОВ И ПОДДЕРЖКА СЕЛА БЫЛИ И ОСТАНУТСЯ ГЛАВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Сухум. 24 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в отчетном совещании по итогам социально-экономического развития Гулрыпшского района за первое полугодие 2026 года. Глава государства подчеркнул стратегическую важность подобных встреч на местах, отметив, что они позволяют объективно оценить результаты работы и напрямую обсудить с жителями насущные проблемы региона.

«Сегодня мы подводим итоги работы за первое полугодие 2026 года. Такие встречи в районах имеют особое значение. Это возможность не только оценить проделанную работу, но и напрямую поговорить с людьми, услышать и понять, что удалось сделать, а где необходимо усилить нашу работу», – обратился президент к присутствующим.

Районы – основа государства и Год села

Бадра Гунба напомнил, что именно регионы являются фундаментом страны, где живет и трудится большая часть граждан. Общее развитие Абхазии напрямую зависит от улучшения социально-экономической обстановки на местах.

«Я всегда говорил и повторяю сегодня: именно районы являются основой нашего государства. Большинство граждан Абхазии живет и трудится здесь – в наших селах, небольших поселках и городах. Если развиваются районы, если улучшается социально-экономическая обстановка в районах, безусловно, это в целом отражается на всей стране. Гулрыпшский район всегда славился трудолюбием, сильными и неравнодушными людьми. Здесь умеют работать, умеют преодолевать трудности, бережно относятся к своей земле и воспитывают детей с уважением к труду. Именно такие люди являются главной опорой нашего государства.

Не случайно нынешний год объявлен Годом села, но хочу подчеркнуть: это не разовая акция и не внимание лишь на один календарный год. Развитие села, поддержка районов, создание достойных условий для жизни людей были и останутся одним из главных направлений государственной политики. Практически половина нашего населения сегодня проживает на селе. Мы знаем, с какими сложностями и трудностями приходится сталкиваться зачастую нашим сельчанам, и мы постараемся сделать все зависящее от руководства государства и руководства района для облегчения сельского труда», – сказал президент.

Преодоление последствий стихии

Начало лета стало серьезным испытанием для Гулрыпшского района. Два наводнения нанесли ощутимый ущерб жителям, инфраструктуре и сельскому хозяйству. Президент заверил, что государство оперативно направило необходимые силы и средства для ликвидации ЧС и продолжит делать все возможное для полного восстановления пострадавших поселков и сел.

«Государство не осталось в стороне, и мы по мере своих возможностей оказываем поддержку людям, столкнувшимся с этой бедой. Мы оперативно организовали помощь, направили необходимые силы и средства и продолжим делать все необходимое для полного восстановления пострадавших поселков и сел. Несмотря на эти трудности, район продолжает развиваться – сегодня мы видим положительную динамику по целому ряду направлений», – подчеркнул президент.

Параметры бюджета и социальные обязательства

Глава государства подробно остановился на финансовых показателях района, отметив значительную долю финансовой помощи из республиканского бюджета и важность социальных гарантий.

«В этом году бюджет Гулрыпшского района по доходам составляет более 225 000 000 рублей, а по расходам – почти 483 000 000 рублей. При этом значительная поддержка оказывается из республиканского бюджета: только в виде межбюджетных трансфертов району предусмотрено свыше 219 000 000 рублей на текущий год. Особо важную роль хочу подчеркнуть: 40% этих средств – это около 87 000 000 рублей – направлены на выплату заработной платы работникам образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной сферы. За этими цифрами стоят люди, которые ежедневно обеспечивают нормальную жизнь и созидают в районе, заботятся о здоровье граждан, воспитывают наших детей, сохраняют культуру и традиции», – отметил Бадра Гунба.

Президент также акцентировал внимание на важности адресной поддержки: «Особое внимание уделяется адресной поддержке граждан, проживающих на территории Гулрыпшского района. Это адресная помощь нуждающимся семьям, поддержка граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, финансирование лечения и помощь молодым людям, получающим социальные гарантии от государства», – подчеркнул глава государства.

Инфраструктурные проекты и дорожное строительство

За первое полугодие на ремонт, восстановление и развитие инфраструктуры Гулрыпшского района из республиканского бюджета дополнительно направлено свыше 66 000 000 рублей, из которых 61 000 000 рублей – средства Резервного фонда президента.

«Эти средства позволили провести русловыправительные работы в пойме реки Кодор, продолжить строительство моста через реку Скурча в селе Дранда, выполнить берегоукрепительные работы в селе Мачара. Именно эти объекты были определены как первоочередные для обеспечения безопасности жителей и защиты инфраструктуры», – сообщил Бадра Гунба.

Президент отдельно остановился на стратегических и перспективных объектах района:

Кодорский тоннель: «Вы знаете, что в районе осуществляются другие крупные инфраструктурные проекты. Мы с прошлого года начали реализовывать реконструкцию Кодорского тоннеля, который является стратегическим объектом. Скажу откровенно: если бы мы не обратили на него внимание, то буквально через 2–3 года из-за обрушения данного очень важного инфраструктурного объекта мы бы не смогли попадать в северную часть Кодорского ущелья».

Образование: за счет средств Резервного фонда Кабинета министров проведено материально-техническое оснащение местных школ и учреждений.

Новые проекты: «По моему поручению Управление капитального строительства продолжает реализовывать и готовить новые инфраструктурные проекты. Ведется строительство резервуара питьевой воды объемом 500 кубических метров в районе Противотуберкулезного диспансера, выполняются инженерно-геологические изыскания, подготовлен капитальный ремонт и готовится к реконструкции автомобильная дорога и ряд других очень важных проектов. В рамках проведения Инвестиционной программы мы заложили ряд проектов на территории Гулрыпшского района, что позволит еще раз обратить особое внимание на возможность улучшения качества жизни граждан на селе».

Аэропорт Сухум и модернизация технической базы

Отдельное внимание в своем выступлении президент уделил экономическим факторам развития региона, главным из которых стал запуск сухумского аэропорта.

«Рост и укрепление доходной части бюджета Гулрыпшского района стали возможными благодаря началу работы Международного аэропорта Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзинба. Сегодня аэропорт выполняет регулярные рейсы более чем в 10 регионов Российской Федерации. За первое полугодие обслужено около 30 000 пассажиров, а по итогам года мы ожидаем достижения цифры более чем в 180 000 человек. Уже сегодня работа аэропорта способствует росту налоговых поступлений, развитию предпринимательства, сферы услуг и созданию новых рабочих мест.

Благодаря новым поступлениям от деятельности аэропорта в районе создаются условия для приобретения собственной техники, которая необходима для реализации вышеперечисленных работ, в том числе берегоукрепительных. Хотел бы обратить здесь ваше внимание и поблагодарить руководство района в лице Саида Геннадьевича и его коллег за беспрецедентную работу по оснащению техническим парком – более 159 000 000 рублей направлено на приобретение необходимых технических средств. Это как раз-таки дает возможность высвободить дополнительные средства и направить их на социальную и адресную помощь гражданам в районе».

Программа поддержки села и предпринимательства

Глава государства привел данные по реализации целевых программ и росту деловой активности.

«Отдельно хочу отметить реализацию программы поддержки села. В рамках объявленного мною Года села уже поддержано 59 проектов, направленных на развитие сельских территорий Гулрыпшского района. За каждым из них стоят инициативные люди, новые рабочие места, развитие сельского хозяйства и повышение качества жизни граждан, проживающих в сельской местности. Убежден, что эта работа обязательно будет продолжена.

Я хотел бы призвать жителей района участвовать и в других программах, которые мы разработали, и они начали действовать с прошлого года – это поддержка малого и среднего предпринимательства. Из выступления руководителя налоговой службы вы обратили внимание, что в районе появились новые индивидуальные предприниматели – это больше 180 физических и юридических лиц. Я хотел бы, чтобы экономическая активность была еще выше. Мы обязательно в рамках этих программ будем оказывать поддержку гражданам нашей страны, в том числе и представленным из Гулрыпшского района», – сообщил президент.

Бадра Гунба подчеркнул, что все позитивные изменения — это результат сплоченной командной работы.

«Уважаемые коллеги, все достигнутые результаты — это заслуга не только органов власти, это общий труд: руководства района, депутатов местного Собрания, работников образования, здравоохранения, культуры, предприятий и всех жителей Гулрыпшского района. Хочу вас искренне поблагодарить!» – заключил президент Абхазии.

Глава государства своем выступлении подчеркнул, что залогом успешного преодоления любых внешних вызовов является внутреннее единство общества и умение слышать друг друга.

«Слыша друг друга и открывая новые возможности для развития, мы сможем сохранить наше государство в этом непростом мире. Мы обязаны сберечь мир, которым обладаем сегодня, несмотря на все вызовы и трудности. Ничто не должно останавливать нас на пути укрепления страны», – заявил президент.

Глава государства отметил, что руководство республики изначально понимало сложность предстоящего периода и делало особую ставку на курортную сферу как на важнейший фактор поддержания социального благополучия граждан. По его словам, ряд своевременно принятых мер наглядно доказал правильность выбранного курса. В качестве примера Бадра Гунба привел соседний российский регион.

Говоря о текущих показателях туристической индустрии, президент сообщил, что они практически достигли уровня прошлых лет, и выразил уверенность, что по итогам года республика обновит максимум по посещаемости. При этом он призвал не останавливаться на достигнутом и работать на долгосрочную перспективу.

«Для нашего народа гость – это сакральное понятие, отражающее культуру, самобытность и вековые традиции абхазского гостеприимства. Но в современных реалиях это еще и важнейшая экономическая составляющая. Сегодня, когда на мировом рынке идет жесткая борьба за каждого туриста, мы обязаны сделать все, чтобы выбирали именно Абхазию. Наша задача – гарантировать отдыхающим комфорт, безопасность и безупречный сервис, в полной мере используя уникальный потенциал республики, а также наши глубокие культурные и исторические связи. Для этого требуется скоординировать усилия всех ведомств и выстроить четкую единую стратегию», – отметил Бадра Гунба.

Президент также затронул тему существующих внутренних проблем и внешних факторов, влияющих на развитие государства, призвав общество к сплоченности.

«Уверен, что за прошедший год мы достигли бы куда больших результатов, если бы не тяжелая обстановка вокруг нашей республики. В регионе происходят сложные процессы, и в этих условиях нам как никогда важно сплотиться воедино. Бережное отношение к стабильности внутри страны – это залог безопасного будущего наших детей. Каждый гражданин должен осознавать свою ответственность за сохранение согласия в обществе», – подчеркнул глава государства.

В завершение своего выступления Бадра Гунба выразил глубокую признательность всем гражданам, ежедневно выполняющим свои профессиональные обязанности, и отдельно выделил работников агропромышленного комплекса страны.

«Особые слова признательности адресованы нашим аграриям. Несмотря на капризы погоды, экономические трудности и инфраструктурные проблемы в районах, труженики села продолжают честно и преданно делать свое дело. Именно на таких людях держится земля Абхазии, благодаря вам республика живет и развивается. Низкий вам поклон!» – заключил президент.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Пятница, 24 июля 2026 13:54

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