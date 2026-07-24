АЛИАС АВИДЗБА ВОЗГЛАВИЛ МЧС АБХАЗИИ
Новости Пятница, 24 июля 2026 21:48
Сухум. 24 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал Указ о назначении Алиаса Авидзба министром по чрезвычайном ситуациям.
До назначения Алиас Авидзба работал помощником президента Абхазии. Ранее занимал руководящие должности в сфере образования и молодежной политики.
С 2022 года Авидзба участвовал в СВО в составе бригады «Пятнашка» и командовал первым батальоном.
Также он является советником министра просвещения России на общественных началах.