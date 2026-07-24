ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «АԥЕИԥШ» В ОЧАМЧЫРЕ

Сынтәа Аҵара аминистрра аԥшьгарала ахәыҷтәы лагер «Аԥеиԥш» еиҿкаауп Очамчыратәи ашкол-интернати Гагратәи алицеи-интернати рхыбрақәа рыҟны.

Аҳәынҭқарра Ахада алагер аусушьа, уи арҵаратәи арҿиаратәи аԥшьгарақәа ибеит, иара убас игәеиҭеит акрыфарҭа, ахәыҷқәа рҭагылазаашьеи рыфатә ахаҭабзиареи.

Атематикатә секциақәа рҿы аҳәынҭқарра ахада идырбеит апроект «ЕКОКВЕСТ», арҵага шәҟәы «Аԥсны аҭоурых» азы иаздырхиаз аматериалқәа.

Иара убасгьы алагер иалахәыз ықәгылеит арҿиаратә программа ҟаҵаны, уи иалан чамгәырла акомпозициа анагӡара, акәашаратә номер, апроект «Ахәыҷра анавигаторцәа» алахәцәа иаздырхиаз аинтерактивтә программа «Аԥсуара».

Аҳәынҭқарра ахада ахәыҷқәа дрыҿцәажәеит, изызҿлымҳаз азҵаарақәа рҭак ҟаиҵеит.

Гәынба Бадра ас еиԥш иҟоу арҵаратә усмҩаԥгатәқәа еиҵагыло абиԥара рааӡареи, амилаҭтә традициақәа реиқәырхареи, аҿар рырҿиаратә лшара арҿиареи рзы ирымоу аҵакы инаҵшьны иазгәеиҭеит.

Аиԥылара ахыркәшамҭаз алагер иалахәу атәыла Ахада иҭабуп ҳәа иарҳәеит ириҭаз азҿлымҳаразы, гәаларшәагас идгыланы афотосахьа ҭырхитатреҭ ицҭырхит.

Иара убас алагер алахәцәа арҿиаратә программа ала иқәгылеит, ачамгәыр ашәа ацарҳәеит, икәашеит, аинтерактивтә апрограмма «Аԥсуара» мҩаԥыргеит, апроект «Ахәыҷра анавигаторқәа» реиқәыршәамҭа ала.

Ахада ахәыҷқәа драцәажәеит, азҿлымҳара зырҭоз азҵаарақәа рҭакқәа ҟаиҵеит. Гәынба Бадра иазгәеиҭеит, ас еиԥш иҟоу арҵаратә ҭыԥқәа еизҳауа абиԥарақәа реиҵааӡареи,, амилаҭтә қьабзқәа рыхьчареи, аҿар рырҿиаратә потенциали аизырҳаоеи русхк аҟны аҵак ду шрымоу.

Аиԥылара ахыркәшамҭазы алагер алахәцәа аҳәынҭқарра Ахада иҭабуп ҳәа иархәеит, гәаларшәагас афотосахьақәа еицҭырхит.

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Президент Абхазии Бадра Гунба посетил детский лагерь «Аԥеиԥш» в Очамчыре.

В мероприятии также приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, министр просвещения Хана Гунба и глава администрации Очамчырского района Алхас Кация.

В этом году по инициативе Министерства просвещения детский лагерь «Аԥеиԥш» организован на базе Очамчырской школы-интерната и Гагрского лицея-интерната.

Глава государства ознакомился с работой лагеря, его образовательными и творческими инициативами, а также осмотрел столовую, проверив условия и качество питания воспитанников.

В тематических секциях президенту были представлены проект «ЭКОКВЕСТ» и наработки по подготовке учебника «История Абхазии».

Также участники лагеря выступили с творческой программой, в которую вошли исполнение композиции на ачамгуре, танцевальный номер и интерактивная программа «Апсуара», подготовленная участниками проекта «Навигаторы детства».

Президент пообщался с детьми в формате открытого диалога, ответив на интересующие их вопросы.

Бадра Гунба подчеркнул значимость подобных образовательных площадок для воспитания подрастающего поколения, сохранения национальных традиций и развития творческого потенциала молодежи.

В завершение встречи участники лагеря поблагодарили главу государства за внимание и сфотографировались с ним на память.