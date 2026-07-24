В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ ПИЦУНДСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Сухум. 24 июля 2026 г. Абхазия-Информ. С 27 июля по 1 августа в Государственном концертном зале Пицундского храма уже в четвертый раз пройдёт масштабное событие – Пицундский фестиваль (Pitsunda Festival). Гостей ждут 11 концертных программ, мировые премьеры, а также дебют Международного симфонического оркестра Пицундского фестиваля.

В этом году подготовлена серия симфонических, хоровых и камерных концертов с участием музыкантов из России, стран ближнего зарубежья и Абхазии.

Программа фестиваля выходит далеко за рамки привычных выступлений – на сцене Пицундского храма выступят Камерный хор Московской консерватории, Камерный оркестр «Vera arte» и квартет имени Валентина Берлинского, а также Государственная хоровая капелла Абхазии.

Особую атмосферу создаст главная площадка фестиваля – Государственный концертный зал Пицундского храма (X век). Именно в его стенах музыка обретает особое звучание, наполняя пространство голосами лучших солистов и инструменталистов со всего мира.

Билеты в кассах ГКЗ Пицундского храма и на сайте ticket.me