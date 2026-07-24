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Абхазия Информ

СОКРАТ ДЖИНДЖОЛИЯ ИЗБРАН ПОЧЕТНЫМ ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Новости Пятница, 24 июля 2026 23:36
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СОКРАТ ДЖИНДЖОЛИЯ ИЗБРАН ПОЧЕТНЫМ ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Сухум. 24 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Джинджолия Сократ Рачович избран Почетным членом Общественной палаты. Он был ее членом с 2007 по 2023 год.

В соответствии с Законом Республики Абхазия «Об Общественной палате Республики Абхазия» и Регламентом Общественной палаты Республики Абхазия впервые седьмым созывом палаты принято Положение о «Почётном члене» Общественной палаты Республики Абхазия.

Присвоение звания «Почётный член» является формой выражения признательности, уважения и благодарности бывшим членам ОП РА за активную и длительную деятельность в палате.

Почётный член Общественной палаты имеет право принимать участие в работе любых органов Общественной палаты Республики Абхазия с правом совещательного голоса.

Члены Общественной палаты Республики Абхазия выражают Сократу Рачовичу признательность за совместную работу и наставничество.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 24 июля 2026 23:58

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