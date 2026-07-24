СОКРАТ ДЖИНДЖОЛИЯ ИЗБРАН ПОЧЕТНЫМ ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Сухум. 24 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Джинджолия Сократ Рачович избран Почетным членом Общественной палаты. Он был ее членом с 2007 по 2023 год.

В соответствии с Законом Республики Абхазия «Об Общественной палате Республики Абхазия» и Регламентом Общественной палаты Республики Абхазия впервые седьмым созывом палаты принято Положение о «Почётном члене» Общественной палаты Республики Абхазия.