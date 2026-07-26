В СЕЛАХ АБХАЗИИ ОТКРОЮТ КИНОЗАЛЫ

Сухум. 26 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Кинозалы планируется открыть в селах Абхазии при поддержке российского Фонда кино. По словам советника президента Абхазии по делам кинематографии Айнара Лабахуа, кинозалы по размерам будут меньше, чем в городах.

«Наши коллеги в конце этого года приедут, мы с ними проедем по селам, посмотрим, где лучше это сделать, где больше спроса будет, где больше людей живет. Это тоже очень важно», – сказал он.

При поддержке российского Фонда кино, а также Министерств культуры Абхазии и России в республике уже функционируют четыре кинотеатра – в Сухуме, Гагре, Гудауте и Мачарке.

В 2027 году также планируется открытие кинозалов в Пицунде, Новом Афоне, Агудзере, Очамчыре и Гале.