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Абхазия Информ

СФ РАТИФИЦИРОВАЛ СОГЛАШЕНИЕ РОССИИ И АБХАЗИИ О ПРИЗНАНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

Новости Воскресенье, 26 июля 2026 11:45
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СФ РАТИФИЦИРОВАЛ СОГЛАШЕНИЕ РОССИИ И АБХАЗИИ О ПРИЗНАНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

Сухум. 26 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Совет Федерации на пленарном заседании ратифицировал межправительственное соглашение России и Абхазии о взаимном признании ученых степеней. Документ на рассмотрение в Госдуму ранее был внесен правительством РФ. Соглашение было подписано 18 декабря 2025 года в Москве.

Положения соглашения регулируют взаимное признание ученых степеней, присужденных в России и Абхазии, что в том числе позволит их обладателям иметь необходимые права для продолжения обучения и работы в обеих странах.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Воскресенье, 26 июля 2026 11:46

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