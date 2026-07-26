СФ РАТИФИЦИРОВАЛ СОГЛАШЕНИЕ РОССИИ И АБХАЗИИ О ПРИЗНАНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ

Сухум. 26 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Совет Федерации на пленарном заседании ратифицировал межправительственное соглашение России и Абхазии о взаимном признании ученых степеней. Документ на рассмотрение в Госдуму ранее был внесен правительством РФ. Соглашение было подписано 18 декабря 2025 года в Москве.