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Абхазия Информ

ПЕРВАЯ ГРУППА ТУРИСТОВ ПО ПОСЕТИЛА БУЙВОЛИНУЮ ФЕРМУ В СЕЛЕ МЫКУ

Новости Воскресенье, 26 июля 2026 11:46
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ПЕРВАЯ ГРУППА ТУРИСТОВ ПО ПОСЕТИЛА БУЙВОЛИНУЮ ФЕРМУ В СЕЛЕ МЫКУ

Сухум. 26 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Первая группа туристов по посетила буйволиную ферму в селе Мыку. Это обязательная локация и часть проекта «Маршруты здоровья».

Владелец фермы, житель села Мыку Очамчырского района Гарик Самсония стал одним из победителей конкурса «Гостеприимная Абхазия». На выигранные деньги он приобрел буйволов, облагородил территорию у дома для приема гостей.

Туристов хозяин фермы не только «знакомит» со буйволами, но и организовывает для них экскурсию в Мыкуский собор X века, угощает буйволиным сыром и мацони, приглашает на речку.

«Сколько экскурсий проехали, конечно, но сегодня что-то было новенькое, оно задело за душу. Во-первых, красивейшие места, куда мы проехали, это вот Мыку. Мы видели прекрасный собор и, конечно, такое место, где находилась буйволиная ферма, в которой организовали столько впечатлений, просто эмоции зашкаливают», – поделился впечатлениями турист из Магнитогорска Дмитрий.

Цель проекта «Маршруты здоровья» – здоровье нации и развитие круглогодичного туризма в восточной Абхазии. Он включает 12 туристических локаций – буйволиную ферму, эвкалиптовую рощу, мандариновый сад, Отапскую пещеру и другие.

Все это – инициативы жителей сел Очамчырского и Ткуарчалского районов, участников конкурса «Гостеприимная Абхазия».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Воскресенье, 26 июля 2026 11:52

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