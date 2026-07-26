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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ СЕРГЕЯ КИРИЕНКО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Новости Воскресенье, 26 июля 2026 12:10
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ СЕРГЕЯ КИРИЕНКО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Сухум. 26 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко с днем рождения.

«Уважаемый Сергей Владиленович!

От всей души поздравляю Вас с днем рождения!

Для Абхазии Вы – не только один из самых авторитетных государственных деятелей Российской Федерации, вносящий неоценимый личный вклад в укрепление абхазо-российских отношений, но и человек, чье особое, искреннее отношение к нашей стране чувствуется во всем, что Вы делаете.

Каждый житель Абхазии видит, с каким вниманием и заботой Вы относитесь к земле, где родились. Именно поэтому Вас здесь искренне любят, ценят и считают по-настоящему родным человеком.

Сегодня Абхазия развивается, меняется к лучшему, становится современнее и увереннее смотрит в будущее. В этих добрых переменах люди справедливо видят в том числе Ваш труд, Ваше участие и Ваше неравнодушие. За это мы глубоко благодарны Вам.

Дорожу нашими дружескими отношениями и высоко ценю Ваше искреннее отношение к Абхазии.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла в кругу родных и близких, а также дальнейших успехов в Вашем ответственном государственном служении на благо России».

Прочитано 1 раз Последнее изменение Воскресенье, 26 июля 2026 12:20

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