В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛСЯ ДЕНЬ АБХАЗИИ
Сухум. 27 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках фестиваля «Лермонтов_Фест2026» в Санкт-Петербурге состоялся День Абхазии. Руководитель аппарата Всемирного абхазо-абазинского конгресса Абзагу Цвижба зачитал приветственное слово председателя Высшего совета ВААК Муссы Экзекова, в котором, в частности, говорится:
«Сердечно приветствую вас в стенах библиотеки имени Михаила Юрьевича Лермонтова – поэта, чьё творчество связало русскую культуру с Кавказом. Сегодняшняя встреча – это возможность прикоснуться к многовековой истории Абхазии, услышать голос её культуры, почувствовать тепло народа… Абхазия и Россия связаны прочными историческими, духовными и человеческими узами. Они создавались поколениями – в совместном труде, взаимной поддержке, общей памяти и искреннем стремлении быть рядом. Благодарю коллектив библиотеки, организаторов и всех участников программы за внимание к Абхазии и создание пространства для диалога. Пусть этот день станет еще одним важным шагом в укреплении дружбы между народами России и Абхазии».
Программа мероприятия включала возложение цветов и венка к памятнику принца Петра Ольденбургского, выставку «История и культура Абхазии», а также знакомство гостей с абхазской национальной кухней, традиционными напитками и предметами быта.
Почетными гостями праздника стали Сергей Бабурин, Рауф Айба, представители абхазской диаспоры, гости из Абхазии и различных регионов России.
Мероприятие стало важным шагом в укреплении культурных связей и дружбы между народами России и Абхазии.
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