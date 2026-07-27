Сухум. 27 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В рамках фестиваля «Лермонтов_Фест2026» в Санкт-Петербурге состоялся День Абхазии. Руководитель аппарата Всемирного абхазо-абазинского конгресса Абзагу Цвижба зачитал приветственное слово председателя Высшего совета ВААК Муссы Экзекова, в котором, в частности, говорится:

«Сердечно приветствую вас в стенах библиотеки имени Михаила Юрьевича Лермонтова – поэта, чьё творчество связало русскую культуру с Кавказом. Сегодняшняя встреча – это возможность прикоснуться к многовековой истории Абхазии, услышать голос её культуры, почувствовать тепло народа… Абхазия и Россия связаны прочными историческими, духовными и человеческими узами. Они создавались поколениями – в совместном труде, взаимной поддержке, общей памяти и искреннем стремлении быть рядом. Благодарю коллектив библиотеки, организаторов и всех участников программы за внимание к Абхазии и создание пространства для диалога. Пусть этот день станет еще одним важным шагом в укреплении дружбы между народами России и Абхазии».

Программа мероприятия включала возложение цветов и венка к памятнику принца Петра Ольденбургского, выставку «История и культура Абхазии», а также знакомство гостей с абхазской национальной кухней, традиционными напитками и предметами быта.

Почетными гостями праздника стали Сергей Бабурин, Рауф Айба, представители абхазской диаспоры, гости из Абхазии и различных регионов России.

Мероприятие стало важным шагом в укреплении культурных связей и дружбы между народами России и Абхазии.