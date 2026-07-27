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Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВУ МЧС НОВОГО МИНИСТРА

Новости Понедельник, 27 июля 2026 19:07
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ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВУ МЧС НОВОГО МИНИСТРА

Сухум. 27 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба представил коллективу Министерства чрезвычайных ситуаций нового министра Алиаса Авидзба.

«Алиас Витальевич достаточно опытный человек в системе органов государственной власти и я полагаю, что весь коллектив встанет рядом с ним для выполнения основных задач и функций, возложенных на министерство», – сказал премьер-министр.

Владимир Делба пожелал Алиасу Авизхба успехов в работе и поблагодарил Льва Квициния за многолетнюю службу и верность долгу.

«Во время Вашего пребывания на службе были произведены достаточно масштабные преобразования. В своё время Управление по чрезвычайным ситуациям было преобразовано в Министерство по чрезвычайным ситуациям, что дало новый импульс развитию системы. Благодарю за службу, за отношение к коллективу, за то, что вы безупречно служите своему народу», – сказал Владимир Делба.

Премьер-министр напомнил, что решением президента Абхазии Лев Квициния продолжит работу специальным представителем президента по взаимодействию с новыми регионами Российской Федерации и пожелал ему успехов на этом поприще.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 27 июля 2026 19:10

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