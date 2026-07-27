ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЕ СОВЕЩАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ «СУХУМ»

Сухум. 27 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В международном аэропорту «Сухум» имени В.Г. Ардзинба состоялось оперативно‑служебное совещание под председательством главы Службы государственной безопасности генерал- майора Дмитрия Дбар. В центре внимания – организация работы и текущее состояние служебной деятельности на контрольно‑пропускном пункте «Бабышира», который был открыт одновременно с запуском самого аэропорта.

В совещании приняли участие первый заместитель председателя СГБ РА Алхас Чичба, заместитель председателя, начальник погрануправления Рустам Латипов.

В ходе визита Дмитрий Дбар детально ознакомился с функционированием пунктов пропуска. Он лично обошёл все контрольные участки, оценив уровень оснащённости, организацию дежурств и слаженность действий персонала. Особое внимание председатель СГБ уделил вопросам обеспечения безопасности, соблюдения регламентов и эффективности процедур досмотра.

Во время обхода Дмитрий Дбар проинформировал военнослужащих о ключевых задачах, стоящих перед службой на данном этапе. Он обозначил приоритетные направления работы, акцентировав необходимость строгого контроля за соблюдением установленных правил и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации. Также были рассмотрены вопросы взаимодействия между различными подразделениями, участвующими в обеспечении безопасности на объекте.

По итогам совещания были сформулированы конкретные поручения, направленные на совершенствование работы пунктов пропуска и повышение уровня защищённости транспортного узла. Дмитрий Дбар подчеркнул, что бесперебойное и безопасное функционирование аэропорта – один из важнейших факторов стабильности и развития республики.

Проведённая инспекция демонстрирует системный подход СГБ к контролю за стратегическими объектами и готовность службы к решению задач любой сложности в современных условиях.