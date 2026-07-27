ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПЕРЕНЯЛА ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ НА ФОРУМЕ «ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ»

Сухум. 27 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Представители Абхазии приняли участие в первой смене Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» – «Единство», которая проходила на базе мастерской управления «Сенеж».

Программа смены была посвящена вопросам сохранения традиционных ценностей, развитию молодежной политики и созданию общественно значимых инициатив. Участники посещали образовательные лекции, дискуссионные площадки, мастер-классы и встречи с ведущими экспертами.

Особое внимание было уделено проектной деятельности. В рамках экспертной гостиной по грантам Росмолодежи молодые люди изучили принципы подготовки социальных проектов: от определения проблемы и формирования бюджета до оценки эффективности инициатив и анализа наиболее распространенных ошибок при подаче заявок.

Практическая часть программы позволила участникам сразу применить полученные знания. На лекциях по выбору они разрабатывали прототипы собственных проектов, учились проверять идеи, тестировать гипотезы и грамотно представлять результаты своей работы.