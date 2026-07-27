 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ СОЗДАН ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД

Новости Понедельник, 27 июля 2026 19:11
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ СОЗДАН ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД

Сухум. 27 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Республиканская школа высшего спортивного мастерства Республики Абхазия преобразована в Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Абхазия приказом Государственного комитета РА по делам молодежи и спорта №4 от 25 февраля 2026 года.

Новое учреждение станет ключевым звеном в системе подготовки спортсменов высокого уровня. Его основными задачами являются формирование сборных команд Республики Абхазия по видам спорта и возрастным категориям, подготовка спортивного резерва страны, а также обеспечение участия сильнейших абхазских спортсменов в международных соревнованиях.

В Центре будут работать главные тренеры по видам спорта, кандидатуры которых утверждаются центральным органом исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта по предложениям республиканских общественных спортивных организаций (федераций), прошедших государственную аккредитацию в Государственном комитете РА по делам молодежи и спорта.

В настоящее время уже начался процесс утверждения главных тренеров по видам спорта. После его завершения будет сформирован тренерский состав, который приступит к работе по подготовке сборных команд Республики Абхазия.

Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Абхазия возглавляет Рафаэль Ампар.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 27 июля 2026 19:12

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПЕРЕНЯЛА ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ НА ФОРУМЕ «ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ» ИЗЪЯТО 3055 ЛИТРОВ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ КУСТАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.