В АБХАЗИИ СОЗДАН ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД

Сухум. 27 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Республиканская школа высшего спортивного мастерства Республики Абхазия преобразована в Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Абхазия приказом Государственного комитета РА по делам молодежи и спорта №4 от 25 февраля 2026 года.

Новое учреждение станет ключевым звеном в системе подготовки спортсменов высокого уровня. Его основными задачами являются формирование сборных команд Республики Абхазия по видам спорта и возрастным категориям, подготовка спортивного резерва страны, а также обеспечение участия сильнейших абхазских спортсменов в международных соревнованиях.

В Центре будут работать главные тренеры по видам спорта, кандидатуры которых утверждаются центральным органом исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта по предложениям республиканских общественных спортивных организаций (федераций), прошедших государственную аккредитацию в Государственном комитете РА по делам молодежи и спорта.

В настоящее время уже начался процесс утверждения главных тренеров по видам спорта. После его завершения будет сформирован тренерский состав, который приступит к работе по подготовке сборных команд Республики Абхазия.

Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Абхазия возглавляет Рафаэль Ампар.