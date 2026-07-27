ИЗЪЯТО 3055 ЛИТРОВ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ КУСТАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Сухум. 27 июля 2026 г. Абхазия-Информ. За прошедшую неделю сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии провели проверку объектов розничной торговли непосредственно в городе Гагра на предмет выявления, предупреждения и пресечения фактов реализации несертифицированной алкогольной продукции кустарного производства.

Также были проверены места реализации так называемых домашних алкогольных напитков сомнительного состава, вина и чачи на колхозном рынке.

В результате исследования отобранных образцов в Государственном комитете по стандартам, потребительскому и техническому надзору, выявленная и изъятая алкогольная продукция признана непригодной к употреблению и подлежит уничтожению.

В общей сложности при проведении контрольных проверок за отчетный период из торгового оборота изъято 3.055 литров алкогольной продукции кустарного производства.

Лица, занимающиеся реализацией продукции без сертификата соответствия, удостоверяющего безопасность для жизни и здоровья людей, привлекаются к административной ответственности.

Об этом сообщает сайт МВД.