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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ПРИСУТСТВУЕТ НА ОТКРЫТИИ IV ПИЦУНДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

Новости Понедельник, 27 июля 2026 21:07
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БАДРА ГУНБА ПРИСУТСТВУЕТ НА ОТКРЫТИИ IV ПИЦУНДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

Сухум. 27 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг присутствует на открытии IV Пицундского фестиваля, организованном при поддержке главы государства. 

В программе представлены выступления Государственной хоровой капеллы Абхазии – художественный руководитель Государственной хоровой капеллы Абхазии, Народный артист Абхазии Нодар Чанба и Камерного хора Московской консерватории под руководством Александра Соловьева.

В концерте также принимает участие Народный артист России, виолончелист Александр Князев. Дирижеры вечера – Барас Куджба и Александр Соловьев.

IV Пицундский фестиваль продлится до 1 августа. В его рамках пройдут 11 концертных программ – симфонические, камерные и хоровые вечера с участием музыкантов из Абхазии, России и стран ближнего зарубежья, а также состоится дебют симфонического оркестра Пицундского фестиваля.

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Главные события открытия – мировая премьера хорового цикла Нодара Чанба «4 хора на слова русских поэтов» и впервые на сцене ГКЗ Пицундского храма «Три русские песни» Сергея Рахманинова в транскрипции для двух фортепиано и хора.

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Солисты – Александр Ключко (фортепиано) и Арсений Тарасевич-Николаев (фортепиано).

Также в этот вечер на сцене Пицундского храма выступит Народный артист России Александр Князев (виолончель).

28 июля, 17:00. Концерт органной и вокальной музыки.

В программе – произведения И.С.Баха в исполнении Народного артиста России Александра Князева (орган) и лауреата международных конкурсов Полины Пелецкой (сопрано).

На сцене также выступят известные музыканты и молодые исполнители России и Абхазии.

В программе – камерные и вокальные произведения классического репертуара в исполнении солистов фестиваля.

Участники концерта:

* Артем Ванян (кларнет)

* Александр Ключко (фортепиано).

* Арсений Тарасевич-Николаев (фортепиано).

* Богдан Гуенок (баритон).

* Полина Шабунина (сопрано).

* Вера Галактионова (фортепиано).

* Валерий Барганджия (орган).

* Лев Грушецкий (фортепиано).

* Ярослав Боряев (кларнет).

29 июля, 17:00. Камерный оркестр «VERA ARTE»

В программе – 4 концерта И.С.Баха в исполнении камерного оркестра VERA ARTE (художественные руководители Искандар Ахмедов и Ивана Кузнецов). Также в концерте принимают участие Александр Князев (фортепиано), Ксения Башмет (фортепиано) и Барас Куджба (дирижер).

30 июля, 17:00. Концерт органной музыки.

В стенах древнего Пицундского храма (X в.) прозвучит органная классика в исполнении известного органиста, лауреата международных конкурсов Ивана Царёва.

Прозвучат сочинения композиторов И.С.Баха, В.А.Моцарта, Й.Гайдна, К.Сен-Санса, С.Франка, Ж.Алена, Л.Вьери, Л.Эйнауди, Х.Циммера.

В программе:

•Альфред Шнитке – сюита в старинном стиле (в транскрипции В.Спивакова)

•Бернхард Хенрик Круссель – концерт для кларнета №1 ми бемоль мажор, 2 часть

•Иоганнес Брамс – венгерский танец

•Бенджамин Бриттен – «Озарения» на стихи Артура Рембо

•Камиль Сен-Санс – концерт для виолончели №1 a-moll

Солисты вечера: Народный артист России Александр Князев (виолончель), Эльмира Караханова (сопрано) и Артем Ванян (кларнет).

31 июля, 17:00. Концерт органной музыки.

В этот вечер за инструментом – органист Лука Гаделия.

Монументальное звучание органа в древних стенах храма, сочетающее традиции и современное прочтение классики, подарит слушателям особенную атмосферу.

В программе увертюры и арии из опер А. Вивальди, В.А.Моцарта, Дж.Россини, Дж.Пуччини, Ж.Бизе.

Солисты: Илья Легатов (тенор), Богдан Гуенок (баритон), Эльмира Караханова (сопрано), Полина Пелецкая (сопрано), Полина Шабунина (сопрано) Кристина Эшба (сопрано) и Эрдем Байдар-Анкваб (бас).

1 августа, 17:00. Квартет имени Валентина Берлинского + орган.

В этот вечер выступят Квартет имени Валентина Берлинского и органист Валерий Барганджия.

В программе квартета:

• С. Барбер – адажио из струнного квартета ор.11

• Э. Григ - струнный квартет соль минор, ор.27

В составе коллектива: Деннис Гасанов (скрипка), Фёдор Калашников (скрипка), Павел Романенко (альт) и Михаил Калашников (виолончель).

Редкое сочетание струнного квартета и органа в стенах древнего храма обещает стать одним из самых запоминающихся событий фестиваля.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 27 июля 2026 21:51

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