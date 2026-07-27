БАДРА ГУНБА ПРИСУТСТВУЕТ НА ОТКРЫТИИ IV ПИЦУНДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
Сухум. 27 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг присутствует на открытии IV Пицундского фестиваля, организованном при поддержке главы государства.
В программе представлены выступления Государственной хоровой капеллы Абхазии – художественный руководитель Государственной хоровой капеллы Абхазии, Народный артист Абхазии Нодар Чанба и Камерного хора Московской консерватории под руководством Александра Соловьева.
В концерте также принимает участие Народный артист России, виолончелист Александр Князев. Дирижеры вечера – Барас Куджба и Александр Соловьев.
IV Пицундский фестиваль продлится до 1 августа. В его рамках пройдут 11 концертных программ – симфонические, камерные и хоровые вечера с участием музыкантов из Абхазии, России и стран ближнего зарубежья, а также состоится дебют симфонического оркестра Пицундского фестиваля.
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Главные события открытия – мировая премьера хорового цикла Нодара Чанба «4 хора на слова русских поэтов» и впервые на сцене ГКЗ Пицундского храма «Три русские песни» Сергея Рахманинова в транскрипции для двух фортепиано и хора.
Солисты – Александр Ключко (фортепиано) и Арсений Тарасевич-Николаев (фортепиано).
Также в этот вечер на сцене Пицундского храма выступит Народный артист России Александр Князев (виолончель).
28 июля, 17:00. Концерт органной и вокальной музыки.
В программе – произведения И.С.Баха в исполнении Народного артиста России Александра Князева (орган) и лауреата международных конкурсов Полины Пелецкой (сопрано).
На сцене также выступят известные музыканты и молодые исполнители России и Абхазии.
В программе – камерные и вокальные произведения классического репертуара в исполнении солистов фестиваля.
Участники концерта:
* Артем Ванян (кларнет)
* Александр Ключко (фортепиано).
* Арсений Тарасевич-Николаев (фортепиано).
* Богдан Гуенок (баритон).
* Полина Шабунина (сопрано).
* Вера Галактионова (фортепиано).
* Валерий Барганджия (орган).
* Лев Грушецкий (фортепиано).
* Ярослав Боряев (кларнет).
29 июля, 17:00. Камерный оркестр «VERA ARTE»
В программе – 4 концерта И.С.Баха в исполнении камерного оркестра VERA ARTE (художественные руководители Искандар Ахмедов и Ивана Кузнецов). Также в концерте принимают участие Александр Князев (фортепиано), Ксения Башмет (фортепиано) и Барас Куджба (дирижер).
30 июля, 17:00. Концерт органной музыки.
В стенах древнего Пицундского храма (X в.) прозвучит органная классика в исполнении известного органиста, лауреата международных конкурсов Ивана Царёва.
Прозвучат сочинения композиторов И.С.Баха, В.А.Моцарта, Й.Гайдна, К.Сен-Санса, С.Франка, Ж.Алена, Л.Вьери, Л.Эйнауди, Х.Циммера.
В программе:
•Альфред Шнитке – сюита в старинном стиле (в транскрипции В.Спивакова)
•Бернхард Хенрик Круссель – концерт для кларнета №1 ми бемоль мажор, 2 часть
•Иоганнес Брамс – венгерский танец
•Бенджамин Бриттен – «Озарения» на стихи Артура Рембо
•Камиль Сен-Санс – концерт для виолончели №1 a-moll
Солисты вечера: Народный артист России Александр Князев (виолончель), Эльмира Караханова (сопрано) и Артем Ванян (кларнет).
31 июля, 17:00. Концерт органной музыки.
В этот вечер за инструментом – органист Лука Гаделия.
Монументальное звучание органа в древних стенах храма, сочетающее традиции и современное прочтение классики, подарит слушателям особенную атмосферу.
В программе увертюры и арии из опер А. Вивальди, В.А.Моцарта, Дж.Россини, Дж.Пуччини, Ж.Бизе.
Солисты: Илья Легатов (тенор), Богдан Гуенок (баритон), Эльмира Караханова (сопрано), Полина Пелецкая (сопрано), Полина Шабунина (сопрано) Кристина Эшба (сопрано) и Эрдем Байдар-Анкваб (бас).
1 августа, 17:00. Квартет имени Валентина Берлинского + орган.
В этот вечер выступят Квартет имени Валентина Берлинского и органист Валерий Барганджия.
В программе квартета:
• С. Барбер – адажио из струнного квартета ор.11
• Э. Григ - струнный квартет соль минор, ор.27
В составе коллектива: Деннис Гасанов (скрипка), Фёдор Калашников (скрипка), Павел Романенко (альт) и Михаил Калашников (виолончель).
Редкое сочетание струнного квартета и органа в стенах древнего храма обещает стать одним из самых запоминающихся событий фестиваля.
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