ПРОХОДИТ ВСТРЕЧА БАДРЫ ГУНБА С УЧАСТНИКАМИ ЛЕТНЕГО МОЛОДЕЖНОГО ЛАГЕРЯ «АХЬЫШЬТРАХЬ»

Сухум. 28 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Проходит встреча президента Бадры Гунба с участниками летнего молодежного лагеря «Ахьышьтрахь» для соотечественников, проживающих за рубежом, который традиционно организуют в Абхазии каждое лето.

В этом году мероприятие, под эгидой Госкомитета по репатриации, собрало 225 человек.

Цель летнего лагеря – укрепить связи диаспоры с исторической родиной, а также сохранить абхазский язык, культуру и национальные традиции.