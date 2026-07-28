ПРОХОДИТ ВСТРЕЧА БАДРЫ ГУНБА С УЧАСТНИКАМИ ЛЕТНЕГО МОЛОДЕЖНОГО ЛАГЕРЯ «АХЬЫШЬТРАХЬ»
Новости Вторник, 28 июля 2026 14:38
Сухум. 28 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Проходит встреча президента Бадры Гунба с участниками летнего молодежного лагеря «Ахьышьтрахь» для соотечественников, проживающих за рубежом, который традиционно организуют в Абхазии каждое лето.
В этом году мероприятие, под эгидой Госкомитета по репатриации, собрало 225 человек.
Цель летнего лагеря – укрепить связи диаспоры с исторической родиной, а также сохранить абхазский язык, культуру и национальные традиции.
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