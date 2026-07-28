СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЯ СГБ АБХАЗИИ С ПОСЛОМ РОССИИ
Сухум. 28 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялась рабочая встреча председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия Дмитрия Дбар с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Абхазии Вячеславом Гладковым.
Встреча носила ознакомительный характер и была направлена на установление личного контакта между сторонами, а также на выстраивание доверительного диалога по ключевым направлениям межгосударственного взаимодействия.
В ходе беседы обсуждались возможные перспективы сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, обмена информацией и координации действий по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес для обеих стран.
Последнее от Super User
- ЗАСЕДАНИЕ ГОСКОМИССИИ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА ЛАКОБА
- ПРОХОДИТ ВСТРЕЧА БАДРЫ ГУНБА С УЧАСТНИКАМИ ЛЕТНЕГО МОЛОДЕЖНОГО ЛАГЕРЯ «АХЬЫШЬТРАХЬ»
- МИНСЕЛЬХОЗ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
- ЖИТЕЛЯ ТКУАРЧАЛА ОСУДИЛИ НА 20 ЛЕТ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ МЕТАДОНА
- ВСТУПИЛ В СИЛУ ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ О НЕЗАКОННОМ ВВОЗЕ МЕТАДОНА В АБХАЗИЮ