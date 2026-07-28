ЗАСЕДАНИЕ ГОСКОМИССИИ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА ЛАКОБА
Сухум. 28 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Под председательством вице-премьера Джансуха Нанба состоялось заседание Государственной комиссии по увековечению памяти, изучению и сохранению научного и творческого наследия Станислава Лакоба. Члены комиссии поддержали предложение Вячеслава Чирикба о присвоении имени Станислава Лакоба одной из аллей, расположенных в парке «Синоп».
Комиссия обратится к руководству Академии наук Абхазии с предложением рассмотреть данный вопрос.
Также члены комиссии обратятся в Администрацию города Сухум с ходатайством о вынесении на рассмотрение Собрания города Сухум вопроса о переименовании части Кодорского шоссе в аллею имени Станислава Лакоба.
Комиссией был рассмотрен вопрос систематизации, сохранении и популяризации научного, публицистического и литературного наследия Станислава Лакоба, по итогам которого было принято решение о необходимости подготовки к изданию его полного собрания сочинений.
Помимо издательских проектов, членами Комиссии рассмотрена инициатива об учреждении регулярного научно-мемориального мероприятия – Сухумских чтений, посвящённых памяти выдающихся абхазских учёных-историков Олега Хухутовича Бгажба и Станислава Зосимовича Лакоба.
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