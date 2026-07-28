ПРОДОЛЖАЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДСТАНЦИИ «ОЧАМЧЫРА-2»

Сухум. 28 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство энергетики Республики Абхазия совместно с РУП «Черноморэнерго» представили промежуточные результаты масштабной модернизации ключевого распределительного узла Очамчырского района – подстанции «Очамчыра-2». Реконструкции важного распределительного узла – это увеличение надёжности и качества электроснабжения в домах жителей Очамчыры и мощный стимул для развития восточных регионов Абхазии.

На объекте уже выполнена большая часть сложнейших технических работ, что позволит в ближайшее время решить проблему энергодефицита на востоке страны.

Параллельно внедряемая государственная программа по установке приборов учета на местах даст возможность наладить прозрачность и мониторинг за каждым киловаттом, а обновленная энергосистема будет защищена от перегрузок и прослужит долгие годы.

Что уже выполнено на ПС «Очамчыра-2». На сегодняшний день реконструкция подстанции перешла в завершающую стадию первого этапа:

– смонтировано линейное оборудование, полностью выстроена и готова к работе первая секция класса напряжения 110 кВ.

– на штатное место доставлен и смонтирован первый из двух новых силовых трансформаторов мощностью 25 МВА.

– подготовлена ОПУ под новую автоматику. Капитальный ремонт здания ОПУ, где разместится РЗА подстанции. Строительно-монтажные работы и пусконаладочные завершатся до конца октября.

– комплексы устройств релейной защиты и автоматики, а также новые кабельные линии.

«Мы сосредоточимся на монтаже устройств РЗА автоматики, модернизации ОРУ 110 кВ 1 СШ и комплексной пусконаладке всей системы», – отмечают технические специалисты РУП «Черноморэнерго».

После установки второго трансформатора полная мощность подстанции увеличится в два раза и составит 50 МВА, что полностью закроет потребности района.

Физическое удвоение мощности ПС «Очамчыра-2» – это важнейший шаг, однако он требует бережного отношения к государственному ресурсу. Именно поэтому реконструкция логически увязана с национальной кампанией по установке счетчиков по всей стране.

В этой связке приборы учета выполняют роль «интеллектуального предохранителя», защищают от перегрузок, дисциплинируя потребление, не позволяя перегружать новые дорогостоящие трансформаторы в пиковые периоды. Контроль расхода электричества снижает коммерческие и технические потери, способствуя увеличению качественных параметров сети.

Результаты проделанной работы напрямую повысят надежность энергоснабжения для тысяч людей. Позитивные изменения затронут около трети жителей города Очамчыра, а также сельские населенные пункты Меркула, Кутол, Члоу, Отап, Тхина, Моква, Тамыш, Араду, Джгерда, Гвада, Лабра и другие включая детские сады, школы и прочие социальные учреждения.

Ликвидация дефицита мощности устранит главный барьер для развития бизнеса на восточном побережье Абхазии. Новые туристические объекты, гостиницы, крупные рестораны и сельскохозяйственные предприятия наконец получат техническую возможность беспрепятственного подключения к сети.