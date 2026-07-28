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Абхазия Информ

В КМ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ

Новости Вторник, 28 июля 2026 22:52
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В КМ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ

Сухум. 28 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел встречу с председателем внебюджетного Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Дмитрием Тарба. Председатель Фонда проинформировал премьер-министра об итогах работы за первое полугодие 2026 года. Было отмечено, что все предусмотренные социальные обязательства Фонда выполняются в полном объеме.

На встрече обсудили новые формы подхода к обследованию, лечению и оказанию помощи инвалидам войны, своевременное обеспечение необходимыми лекарственными препаратами.

Владимир Делба поблагодарил руководство Фонда за проделанную работу и подчеркнул, что инвалиды войны должны получать необходимую и качественную медицинскую помощь на территории Абхазии и за ее пределами.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 28 июля 2026 22:55

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