В КМ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ

Сухум. 28 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел встречу с председателем внебюджетного Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Дмитрием Тарба. Председатель Фонда проинформировал премьер-министра об итогах работы за первое полугодие 2026 года. Было отмечено, что все предусмотренные социальные обязательства Фонда выполняются в полном объеме.

На встрече обсудили новые формы подхода к обследованию, лечению и оказанию помощи инвалидам войны, своевременное обеспечение необходимыми лекарственными препаратами.

Владимир Делба поблагодарил руководство Фонда за проделанную работу и подчеркнул, что инвалиды войны должны получать необходимую и качественную медицинскую помощь на территории Абхазии и за ее пределами.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.