РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ РЕКОМЕНДОВАНЫ ПАРЛАМЕНТАРИЯМИ К ПРИНЯТИЮ

Сухум. 28 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Парламенте Республики Абхазия состоялось заседание Комитета по государственно-правовой политике. В нем приняли участие представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба, председатель Верховного суда Саида Бутба, Уполномоченный по правам человека Анас Кишмария, Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия, глава Администрации Галского района Константин Пилия, представители Общественной палаты, Прокуратуры, МВД и другие приглашенные.

Участники заседания рассмотрели проект закона «О внесении дополнений в Гражданский процессуальный Кодекс Республики Абхазия», который направлен на совершенствование гражданского судопроизводства. По итогам обсуждения члены Комитета единогласно приняли решение вынести данный законопроект на ближайшее заседание сессии Парламента для принятия во втором чтении.

В соответствии с повесткой дня заседания был обсужден законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части регулирования вопросов определения места жительства детей и (или) порядка осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу судебного решения». По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит усилить государственную защиту прав несовершеннолетних, снизить уровень конфликтности между родителями в период судебного процесса и обеспечить стабильность психологического состояния ребенка. После обсуждения депутаты решили рекомендовать данный законопроект к рассмотрению на очередном заседании сессии и принятию его во втором чтении.

Далее был рассмотрен проект закона «Об установлении должностных окладов председателя Конституционного суда Республики Абхазия, председателя Верховного суда Республики Абхазия и председателя Арбитражного суда Республики Абхазия». Он разработан в целях устранения имеющегося пробела в действующем законодательстве Республики Абхазия, касающегося материального обеспечения судей и правового регулирования размеров их должностных окладов. По итогам обсуждения депутаты решили вынести данный законопроект к рассмотрению на очередном заседании сессии для принятия в первом чтении.

В рамках заседания был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «Об актах гражданского состояния», который разработан в целях совершенствования правового регулирования вопросов восстановления абхазской национальной принадлежности и фамилии.

Законопроектом предлагается распространить право на восстановление абхазской национальной принадлежности и фамилии на новую категорию лиц — иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, являющихся этническими абхазами (абаза), а также прямыми потомками лиц, утративших свою абхазскую национальную принадлежность в результате антиабхазской национальной политики, проводившейся в XIX-XX веках.

Комитет принял решение вынести данные законопроекты на очередное заседание сессии Парламента для принятия их в первом чтении.