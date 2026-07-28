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Абхазия Информ

УБИЙСТВО В ГУДАУТЕ

Новости Вторник, 28 июля 2026 22:57
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УБИЙСТВО В ГУДАУТЕ

Сухум. 28 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий, ОУР ОВД по Гудаутскому району, задержан подозреваемый в убийстве жителя района Крия Элизбара Рудольфовича, 1986 г.р.

В результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении данного преступления и в настоящее время задержан Гагулия Денис Витальевич, 1986 г.р., житель с. Лыхны Гудаутского района.

Следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причастных лиц, продолжаются.

В соответствии с ч. 7 ст. 19 прим.1 УПК РА названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 28 июля 2026 22:59

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