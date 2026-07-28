ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА РАСКРЫТО В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 28 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Заявление о совершении кражи поступило в дежурную часть УВД по Гагрскому району 23 июля текущего года. Принятыми оперативными мерами сотрудники милиции установили, что хищение произошло при выходе из рейсового автобуса на остановке по ул. Абазгаа в г. Гагре, когда злоумышленник из рюкзака потерпевшей похитил кошелек, в котором находились личные документы, банковские карты и денежные средства в сумме 70 000 рублей.

В ходе дальнейших розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена: им оказался житель г. Сухума Аргун Кристиан Гурамович, 1996 г. р. Последний был задержан сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагрскому району совместно с сухумскими коллегами уже в столице 25-го числа.

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктами «в» и «г» ч. 2 ст. 155 УК РА, проводит отдел дознания Гагрского РУВД. Районный суд удовлетворил ходатайство органа предварительного расследования об избрании в отношении гражданина Аргун, ранее судимого, меры пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с ч. 7 ст. 19 прим.1 УПК РА названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.

Об этом сообщает сайт МВД.