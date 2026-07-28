ПО ФАКТУ УБИЙСТВА В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 28 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, то есть по п. «ж» ч. 2 ст. 99 и ч. 2 ст. 217 УК РА.

Согласно собранным материалам установлено, что примерно в 12:00 в районе поворота в с. Лыхны Гудаутского района, на ул. Харазия, в результате огнестрельных и колото-резаных ранений был смертельно ранен житель с. Лыхны Гудаутского района Крия Элизбар Рудольфович, 1986 года рождения.

В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан житель с. Лыхны Гудаутского района Гагулия Денис Витальевич, 1986 года рождения.

Прокуратурой Гудаутского района и МВД проводится комплекс неотложных мероприятий по закреплению следов преступления, установлению и задержанию соучастников преступления. С места преступления изъяты четыре гильзы от автоматического оружия калибра 7,62 мм.

Названное лицо считается невиновным до вступления обвинительного приговора в законную силу.