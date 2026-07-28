ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ ИМЕНИ СЕРГЕЯ ДБАР ОТКРЫЛСЯ В СУХУМЕ

Сухум. 28 июля 2026 г. Абхазия-Информ. На базе Абхазского государственного лицей-интерната имени К. Ф. Дзидзария в Сухуме официально начал работу военно-патриотический лагерь имени Героя Абхазии Сергея Платоновича Дбар. В торжественной церемонии открытия приняли участие министр просвещения Хана Гунба, заместители и руководители профильных отделов ведомства, а также заведующий Отделом образования Очамчырского района Темур Гиндия.

Смена началась с общего построения участников и торжественного поднятия Государственного флага республики.

Министр просвещения Хана Гунба обратилась к юным курсантам с напутственным словом, пожелав ребятам успехов в освоении военно-прикладных дисциплин. После официальной части руководство министерства ознакомилось с материально-технической базой лагеря и ходом учебного процесса.

В этом году в лагере принимают участие 81 школьник из всех районов Абхазии. Обучение для всех детей является полностью бесплатным. Программа смены направлена на всестороннее развитие молодежи, укрепление физической формы и патриотическое воспитание.

Под руководством опытных инструкторов воспитанники лагеря проходят интенсивный курс подготовки на свежем воздухе. Школьники отрабатывают нормативы по разборке и сборке стрелкового оружия, осваивают тактические действия, навыки ориентирования на местности и проходят физическую подготовку.

Особое внимание в учебной программе уделено современным технологиям: для курсантов оборудован специализированный класс, где они обучаются управлению беспилотными летательными аппаратами и FPV-дронами. Помимо военно-тактических дисциплин, для участников лагеря подготовлены культурно-досуговые мероприятия и встречи с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии.