 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ ИМЕНИ СЕРГЕЯ ДБАР ОТКРЫЛСЯ В СУХУМЕ

Новости Вторник, 28 июля 2026 23:04
Оцените материал
(0 голосов)
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ ИМЕНИ СЕРГЕЯ ДБАР ОТКРЫЛСЯ В СУХУМЕ

Сухум. 28 июля 2026 г. Абхазия-Информ. На базе Абхазского государственного лицей-интерната имени К. Ф. Дзидзария в Сухуме официально начал работу военно-патриотический лагерь имени Героя Абхазии Сергея Платоновича Дбар. В торжественной церемонии открытия приняли участие министр просвещения Хана Гунба, заместители и руководители профильных отделов ведомства, а также заведующий Отделом образования Очамчырского района Темур Гиндия.

Смена началась с общего построения участников и торжественного поднятия Государственного флага республики.

Министр просвещения Хана Гунба обратилась к юным курсантам с напутственным словом, пожелав ребятам успехов в освоении военно-прикладных дисциплин. После официальной части руководство министерства ознакомилось с материально-технической базой лагеря и ходом учебного процесса.

В этом году в лагере принимают участие 81 школьник из всех районов Абхазии. Обучение для всех детей является полностью бесплатным. Программа смены направлена на всестороннее развитие молодежи, укрепление физической формы и патриотическое воспитание.

Под руководством опытных инструкторов воспитанники лагеря проходят интенсивный курс подготовки на свежем воздухе. Школьники отрабатывают нормативы по разборке и сборке стрелкового оружия, осваивают тактические действия, навыки ориентирования на местности и проходят физическую подготовку.

Особое внимание в учебной программе уделено современным технологиям: для курсантов оборудован специализированный класс, где они обучаются управлению беспилотными летательными аппаратами и FPV-дронами. Помимо военно-тактических дисциплин, для участников лагеря подготовлены культурно-досуговые мероприятия и встречи с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 28 июля 2026 23:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПО ФАКТУ УБИЙСТВА В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.