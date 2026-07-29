БИСЛАН БАГАТЕЛИЯ УТВЕРЖДЕН В ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА СУХУМА

Сухум. 29 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Согласие на назначение Бислана Багателия на должность главного архитектора Сухума дали на сегодняшнем заседании депутаты столичного Собрания. Багателия исполнял обязанности руководителя отдела архитектуры и градостроительства с мая прошлого года.

«С его работой в качестве главного архитектора города Сухума каждый из вас имел возможность ознакомиться лично. Я со своей стороны, как глава администрации города, очень доволен работой Бислана Витальевича», – подчеркнул Тимур Агрба.

Бислан Багателия родился в 1988 году в Сухуме. В 2012 году окончил Институт архитектуры и строительства в Волгограде.

С 2018 года работал в Государственном управлении Республики Абхазия по строительству и архитектуре, которое позже было реорганизовано в Государственный комитет по строительству и архитектуре.