АРЗАМЕТ БАЗБА НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИКИ И ТРАНСПОРТА СУХУМА
Сухум. 29 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского Собрания дали согласие на назначение Арзамета Базба директором департамента экономики и транспорта администрации Сухума.
«Он проработал в структурах госуправления более восьми лет, работал в управлении экономики Кабинета министров Абхазии. Зная его работу, мы приняли решение пригласить его в администрацию города Сухум. Им уже проделана немалая работа», – подчеркнул глава города Тимур Агрба.
Арзамет Базба исполнял обязанности руководителя департамента с мая этого года. В 2016 году окончил экономический факультет Абхазского госуниверситета, в 2018 году окончил Дипломатическую академию МИД России.
В 2018 стал работать в Аппарате Кабинета министров Абхазии в должности референта управления экономики.
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