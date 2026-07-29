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Абхазия Информ

АРЗАМЕТ БАЗБА НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИКИ И ТРАНСПОРТА СУХУМА

Новости Среда, 29 июля 2026 17:06
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АРЗАМЕТ БАЗБА НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИКИ И ТРАНСПОРТА СУХУМА

Сухум. 29 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского Собрания дали согласие на назначение Арзамета Базба директором департамента экономики и транспорта администрации Сухума.

«Он проработал в структурах госуправления более восьми лет, работал в управлении экономики Кабинета министров Абхазии. Зная его работу, мы приняли решение пригласить его в администрацию города Сухум. Им уже проделана немалая работа», – подчеркнул глава города Тимур Агрба.

Арзамет Базба исполнял обязанности руководителя департамента с мая этого года. В 2016 году окончил экономический факультет Абхазского госуниверситета, в 2018 году окончил Дипломатическую академию МИД России.

В 2018 стал работать в Аппарате Кабинета министров Абхазии в должности референта управления экономики.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 29 июля 2026 17:07

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