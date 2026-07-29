МУЗЕЙ ХУДОЖНИКА АЛЕКСАНДРА ЧАЧБА-ШЕРВАШИДЗЕ ОТКРОЕТСЯ В СУХУМЕ

Сухум. 29 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме откроется музей художника Александра Чачба-Шервашидзе. Он будет располагаться в доме инженера Даля на улице Пушкина. Сегодня Горсобрание передало объект в республиканскую собственность.

Глава администрации Тимур Агрба отметил, что архитектурный памятник сегодня не эксплуатируется. Инициатива председателя фонда имени Чачба-Шервашидзе Вячеслава Чирикба была поддержана президентом.

Запуск музея планируется в конце 2027 года. Администрация Сухума взяла на себя обязательства провести все фасадные и кровельные работы.

«Музей художника Александра Чачба-Шервашидзе – это тот объект, который должен был появиться в Сухуме давно. Президент обещал, что из республиканского бюджета будут профинансированы все необходимые работы по созданию данного музея», – уточнил Агрба.

Для формирования фонда планируется собрать около 50 оригинальных произведений. В экспозицию войдут работы из коллекции правнучки художника во Франции, порядка 40 полотен из Государственного Русского музея, картины, уцелевшие после пожара в Национальной галерее Абхазии, а также произведения, приобретаемые на международных аукционах.

Одним из важных экспонатов станет портрет Чачба-Шервашидзе кисти Педро Бруно, работавшего вместе с художником над постановками Русских балетов Сергея Дягилева. Кроме того, музей получит архив исследователя Бочи Аджинджала из Санкт-Петербурга, личные документы, письма и афиши художника, которые планируется оцифровать и опубликовать.

Министр культуры Абхазии Даур Кове сообщил, что учреждение музея осуществляется по поручению главы государства. Министерство готовит необходимые документы для принятия соответствующего постановления Кабинета министров.

Финансирование проекта предусмотрят в бюджете на 2026 год. Полноценную работу музей должен начать в 2027 году. Муниципальные власти профинансируют ремонт фасада и кровли здания, а республиканский бюджет – создание внутренней экспозиции.

Новое музейное пространство разместится в историческом центре Сухума, рядом с Картинной галереей, Домом-музеем Дмитрия Гулиа и памятником Александру Пушкину.