«МОЛОДАЯ АБХАЗИЯ» ОБЪЯВИЛА О СОЗДАНИИ ЭКОСИСТЕМЫ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сухум. 29 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Общественно-патриотическое движение «Молодая Абхазия» объявило о создании в республике экосистемы молодежных организаций. Инициативу представили на круглом столе «Роль молодежных организаций, добровольческих движений и инициатив», который проходит в рамках подготовки к молодежному форуму «Молодая Абхазия».

Как отметил заместитель председателя движения Денис Соломко, новый формат призван объединить организации, работающие в разных направлениях молодежной политики.

«Осознавая многогранность молодежной политики, мы приняли решение о создании экосистемы молодежных организаций. Для современной молодежной политики Абхазии это новый формат, но мы настроены работать именно такой объединенной командой», – сказал Соломко.

В состав экосистемы вошли общественно-патриотическое движение «Молодая Абхазия», Центр военно-спортивной и патриотической подготовки Абхазии, Абхазский корпус молодых спасателей и Центр стрелковых и прикладных технологий.

Начальник отдела по работе с молодежью Госкомитета по делам молодежи и спорту Беслан Аршба отметил, что молодежная сфера Абхазии переживает этап активного развития, а создание экосистемы соответствует государственным приоритетам по формированию устойчивых молодежных сообществ.

Председатель Центра стрелковых и прикладных технологий Тадри Зухба сообщил, что новая организация займется развитием стрелковой и прикладной подготовки в Абхазии.

Молодежный форум «Молодая Абхазия» пройдет 7 августа в Абхазском государственном университете.

Об этом сообщает Апсныпресс.