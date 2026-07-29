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Абхазия Информ

В СУХУМ ИЗ САМАРЫ ЛЕТАЮТ ЧЕТЫРЕ РЕЙСА В НЕДЕЛЮ

Новости Среда, 29 июля 2026 17:11
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В СУХУМ ИЗ САМАРЫ ЛЕТАЮТ ЧЕТЫРЕ РЕЙСА В НЕДЕЛЮ

Сухум. 29 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Увеличилось количество рейсов в Сухум из Самары. К полетам в столицу Абхазии приступила авиакомпания «Уральские авиалинии». Рейсы выполняются два раза в неделю – по вторникам и субботам, на воздушных судах вместимостью до 162 мест.

На данном направлении также выполняет рейсы авиакомпания Nordwind.

Общая частота полетов в Сухум из Самары достигла четырех рейсов в неделю.

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