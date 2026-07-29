ГЛАВА СУХУМА: «УВЕРЕН, ЧТО КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ НАШЕГО ГОРОДА БЛАГОДАРЕН ТЕМ, КТО ПОМОГАЕТ В ЕГО РЕКОНСТРУКЦИИ»

Сухум. 29 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского собрания поддержали инициативу главы Администрации Сухума Тимура Агрба по установке табличек с благодарностью российским регионам, принимающим участие в реконструкции набережной столицы.

«Нами было принято решение об установке памятных табличек с выражением благодарности от жителей города Сухума за реконструкцию набережной и устройство светодинамической подсветки.

Мы ранее обсуждали данный вопрос с депутатами. Высказывались различные позиции относительно необходимости согласования установки указанных табличек на территории набережной.

Приведу пример: на территории Республики Абхазия расположен ряд объектов, восстановленных за счёт средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. На каждом из таких объектов размещена информационная табличка с указанием источников финансирования и словами благодарности.

В период работы в Управлении капитального строительства я неоднократно сталкивался с подобными вопросами, и ранее согласование на уровне городского собрания не требовалось. Тем не менее существует и правовая позиция, согласно которой такое согласование необходимо.

Во избежание правовых неопределённостей нами было направлено соответствующее обращение в Сухумское городское собрание. Кроме того, в содержание табличек будут внесены корректировки: надписи будут дублироваться на государственном – абхазском – языке. Данная работа уже ведётся.

Полагаю, что и в городском собрании, и в целом среди жителей нашего города нет людей, которые не поддержали бы такую инициативу. Уверен, что каждый житель нашего города благодарен тем, кто помогает в его реконструкции», – сказал Тимур Агрба.