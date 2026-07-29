ЗАЯВЛЕНИЕ МИД В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ С РЕСПУБЛИКОЙ НАУРУ

Сухум. 29 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия с сожалением констатирует вынужденный характер решения Республики Науру о прекращении дипломатических отношений с Республикой Абхазия, принятого в условиях беспрецедентного и систематического внешнего давления.

Со дня признания Республики Абхазия Республикой Науру 15 декабря 2009 года и установления дипломатических отношений между двумя государствами был сформирован конструктивный политический диалог и заложена основа для развития договорно-правового сотрудничества. Важной вехой в развитии двусторонних отношений стали взаимные визиты на высшем и высоком уровнях, включая визит руководства Республики Науру в Республику Абхазия и ответный визит абхазской делегации во главе с Министром иностранных дел Республики Абхазия. По итогам этих контактов стороны продолжили последовательное развитие двустороннего взаимодействия, включая реализацию совместных проектов и инициатив, призванных наполнить сотрудничество практическим содержанием.

Развитие взаимодействия между Республикой Абхазия и Республикой Науру неизменно сталкивалось с противодействием со стороны Грузии и ее западных партнеров. По мере перехода совместных инициатив в практическую плоскость против Республики Науру была развязана кампания агрессивного внешнего давления. Был задействован весь арсенал недопустимых методов удушения и принуждения – от бесцеремонного политического шантажа и грубого дипломатического давления до откровенных финансово-экономических репрессий и карательных санкционных мер, направленных на пересмотр суверенного выбора Республики Науру.

Наглядным свидетельством применявшихся методов давления являются публичные заявления бывшего президента Республики Науру Барона Вака, сделанные во время его визита в Республику Абхазия. Он открыто сообщил о беспрецедентном давлении, оказанном на его страну после признания независимости Республики Абхазия, а также о попытках заставить Республику Науру отказаться от ранее принятого суверенного решения путем прямого подкупа и финансового воздействия.

Следует отметить, что в ходе официальных контактов прежнее руководство Республики Науру неоднократно подтверждало приверженность принципам суверенного равенства государств и недопустимости вмешательства в процесс самостоятельного формирования внешнеполитического курса.

Решение Республики Науру о прекращении дипломатических отношений стало прямым результатом длительного систематического политического и дипломатического давления, направленного на ограничение международных связей Республики Абхазия и пересмотр самостоятельного решения, принятого суверенным государством.

На протяжении многих лет государства, поддерживающие дипломатические отношения с Республикой Абхазия, сталкиваются с внешним воздействием, целью которого является отказ от самостоятельно определенного внешнеполитического курса. Особенно уязвимыми перед подобным давлением оказываются малые государства, располагающие ограниченными ресурсами для противодействия масштабным политическим, дипломатическим и экономическим инструментам влияния.

Подобная практика противоречит основополагающим принципам Устава ООН, включая принципы суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела. Она свидетельствует о тревожных тенденциях в современной системе международных отношений, когда политическое давление все чаще используется вместо равноправного диалога, а геополитическая конъюнктура начинает превалировать над принципами международного права.

Исторический опыт показывает, что политика давления, угроз, экономического принуждения и попыток искусственной изоляции не способна изменить существующие политические реалии.

Республика Абхазия остается приверженной курсу на укрепление своей международной субъектности, защиту национальных интересов и развитие взаимовыгодного сотрудничества с государствами, разделяющими принципы суверенного равенства, взаимного уважения и международного права.