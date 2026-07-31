В СУХУМЕ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Сухум. 31 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялась конференция, посвященная развитию молодежной политики Республики Абхазия. Организатором мероприятия выступил Государственный комитет по делам молодежи и спорта. В работе конференции приняли участие представители органов государственной власти, депутаты, общественные деятели, представители молодежных организаций, спортсмены, ученые, деятели культуры, ремесленники, дизайнеры и специалисты в сфере информационных технологий.

Центральной темой встречи стала презентация межведомственной целевой программы «Абхазская модель молодежной политики», которая определяет основные направления работы с молодежью на ближайшие годы. В ходе конференции участники обсудили вопросы создания условий для самореализации молодых людей, расширения их участия в общественной жизни, поддержки молодежных инициатив и развития современных механизмов взаимодействия государства с молодежью.

Отдельный блок был посвящен возможностям, которые сегодня доступны молодым жителям республики. Участникам рассказали о программах государственной поддержки, грантовых конкурсах, образовательных проектах и других инструментах, позволяющих реализовать свои идеи и инициативы.

Одной из ключевых тем конференции стала презентация цифровой платформы «Амца» (AMTSA), призванной объединить молодежь Абхазии в едином информационном пространстве. Как отметил начальник молодежного отдела Госкомитета Беслан Аршба, сегодня многие молодые люди просто не знают о существующих возможностях.

«Это личный кабинет молодого гражданина, где будет собрана вся информация о возможностях для молодежи – образовательных программах, форумах, грантах, конкурсах, стажировках и других проектах, которые реализуются в республике», –подчеркнул Аршба.