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Абхазия Информ

ГУЛРЫПШСКИЙ РАЙОН УСИЛИТ ПОДДЕРЖКУ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ И МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ

Новости Пятница, 31 июля 2026 19:14
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ГУЛРЫПШСКИЙ РАЙОН УСИЛИТ ПОДДЕРЖКУ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ И МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ

Сухум. 31 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В администрации Гулрыпшского района прошло заседание комиссии по вопросам неблагополучных и малоимущих семей под руководством первого заместителя главы администрации Ливтины Ажиба. Участники обсудили медицинское сопровождение и меры социальной поддержки семей, находящихся в зоне особого внимания.

Особое внимание уделили вакцинации детей. По информации детского педиатра Центральной районной больницы Дарьи Тарасовой, благодаря выездной работе в селах охват вакцинацией в районе достиг 12,5% – это лучший показатель среди районов республики. До конца года планируется увеличить его как минимум до 30%.

Для этого медицинские сестры будут проводить обучающие занятия для персонала, а педиатр – информационные встречи с родителями. Также планируется наладить систему диспансеризации детей.

На следующей неделе запланирован выезд врача в село Багбаран. Кроме того, рассматривается возможность организации при школах оздоровительных смен по типу детских лагерей.

По предложению Ливтины Ажиба после выстраивания общей системы работы будет установлен отдельный контроль за семьями, находящимися в наиболее сложной жизненной ситуации.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 31 июля 2026 19:17

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