Сухум. 31 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратура Сухума проверит законность выделения материальной помощи пострадавшим от стихийных бедствий. В ходе проверки будет установлено соблюдение требований законодательства, регулирующего порядок предоставления государственной социальной поддержки и расходования бюджетных средств, а также исполнение норм законодательства о противодействии коррупции.

Прокуратура даст оценку законности решений о выделении денежных средств, наличию оснований для предоставления помощи, соблюдению принципов равенства граждан и целевого использования бюджетных средств.

Кроме того, проверят полноту и достоверность представленных документов, порядок рассмотрения обращений граждан, полномочия должностных лиц, принимавших решения, а также возможное наличие конфликта интересов, злоупотреблений и иных коррупционных нарушений.

По итогам проверки при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования, предусмотренные законодательством.