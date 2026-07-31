ПРОЕКТ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ СВО ЗАПУСТЯТ В АБХАЗИИ

Сухум. 31 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В офисе общественной организации «Молодая Абхазия» состоялась встреча с матерями погибших участников специальной военной операции из Абхазии. В рамках мероприятия представили проект «Абхазия: Точка воZврата». Инициатива, реализуемая совместно с Росмолодёжью, направлена на поддержку семей военнослужащих, сохранение памяти о погибших и создание возможностей для развития детей и молодежи.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Интернациональной бригады «Пятнашка» Ремзик Сарсания и министр по чрезвычайным ситуациям, председатель «Молодой Абхазии» Абхазии Алиас Авидзба.

Авидзба выслушал обращения матерей погибших военнослужащих и ответил на их вопросы. Он сообщил, что в ближайшее время в республике откроется представительство фонда «Защитники Отечества», где семьи смогут получать помощь по вопросам выплат, льгот и других мер поддержки.

«Я знаю цену этой боли не понаслышке. Как ветеран и инвалид специальной военной операции, я понимаю, насколько важно, чтобы семьи наших погибших героев не оставались один на один со своими проблемами. Наша задача – быть рядом, слышать вас и делать все возможное, чтобы вопросы социальной поддержки решались быстро и эффективно. Память о наших ребятах должна жить не только в наших сердцах, но и в наших делах», – сказал Авидзба.

Руководитель проекта Руслана Гергедава рассказала о направлениях работы инициативы. Участниками программы станут ветераны, военнослужащие, семьи погибших, дети и молодежь.

В рамках проекта планируются культурные и образовательные мероприятия, патриотические акции, профориентационные программы и молодежные инициативы.

Одним из ключевых направлений станут «Уроки мужества», посвященные участникам СВО из Абхазии. Их цель – сохранить память о судьбах и подвигах погибших военнослужащих.

Также проект предусматривает организацию детских экскурсий, горных лагерей и создание медиапроекта о семьях участников СВО и военнослужащих.

В завершение встречи Руслана Гергедава призвала семьи объединиться для совместной работы и взаимной поддержки.

Об этом сообщает Апсныпресс.