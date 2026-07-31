ПРОЕКТ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ СВО ЗАПУСТЯТ В АБХАЗИИ
Сухум. 31 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В офисе общественной организации «Молодая Абхазия» состоялась встреча с матерями погибших участников специальной военной операции из Абхазии. В рамках мероприятия представили проект «Абхазия: Точка воZврата». Инициатива, реализуемая совместно с Росмолодёжью, направлена на поддержку семей военнослужащих, сохранение памяти о погибших и создание возможностей для развития детей и молодежи.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Интернациональной бригады «Пятнашка» Ремзик Сарсания и министр по чрезвычайным ситуациям, председатель «Молодой Абхазии» Абхазии Алиас Авидзба.
Авидзба выслушал обращения матерей погибших военнослужащих и ответил на их вопросы. Он сообщил, что в ближайшее время в республике откроется представительство фонда «Защитники Отечества», где семьи смогут получать помощь по вопросам выплат, льгот и других мер поддержки.
«Я знаю цену этой боли не понаслышке. Как ветеран и инвалид специальной военной операции, я понимаю, насколько важно, чтобы семьи наших погибших героев не оставались один на один со своими проблемами. Наша задача – быть рядом, слышать вас и делать все возможное, чтобы вопросы социальной поддержки решались быстро и эффективно. Память о наших ребятах должна жить не только в наших сердцах, но и в наших делах», – сказал Авидзба.
Руководитель проекта Руслана Гергедава рассказала о направлениях работы инициативы. Участниками программы станут ветераны, военнослужащие, семьи погибших, дети и молодежь.
В рамках проекта планируются культурные и образовательные мероприятия, патриотические акции, профориентационные программы и молодежные инициативы.
Одним из ключевых направлений станут «Уроки мужества», посвященные участникам СВО из Абхазии. Их цель – сохранить память о судьбах и подвигах погибших военнослужащих.
Также проект предусматривает организацию детских экскурсий, горных лагерей и создание медиапроекта о семьях участников СВО и военнослужащих.
В завершение встречи Руслана Гергедава призвала семьи объединиться для совместной работы и взаимной поддержки.
Об этом сообщает Апсныпресс.
Последнее от Super User
- АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ОБЪЯСНИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛА ПРИЗНАЮЩИХ ИХ СТРАН
- АЭРОПОРТ СУХУМА НЕ СМОГ ПРИВЛЕЧЬ БОЛЬШЕ ТУРИСТОВ В АБХАЗИЮ В 2026 ГОДУ
- ВЕЛОСИПЕДИСТ ПРОЕХАЛ 1000 КМ ИЗ НАЛЬЧИКА В СУХУМ
- ПРОКУРАТУРА СУХУМА ПРОВЕРИТ ЗАКОННОСТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
- ГУЛРЫПШСКИЙ РАЙОН УСИЛИТ ПОДДЕРЖКУ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ И МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ