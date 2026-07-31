 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЕЛОСИПЕДИСТ ПРОЕХАЛ 1000 КМ ИЗ НАЛЬЧИКА В СУХУМ

Новости Пятница, 31 июля 2026 19:19
Оцените материал
(0 голосов)
ВЕЛОСИПЕДИСТ ПРОЕХАЛ 1000 КМ ИЗ НАЛЬЧИКА В СУХУМ

Сухум. 31 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Гостя из Кабардино-Балкарии – Мухаммеда Гонова, проехавшего 1000 км на велосипеде, радушно встретили вице-премьер Абхазии Тарас Хагба, зампредседателя Госкомитета по делам молодёжи и спорта республики Роман Цкуа и статс-секретарь Идрис Кара-Осман-оглы.

«Цель – спортивный интерес. Хотел проверить, по силам ли мне такое путешествие», – рассказывает о своей поездке Мухаммед Гонов. От Нальчика до конечной точки маршрута он крутил педали целую неделю. Подробнее о своём путешествии и других увлечениях Гонов рассказал «АиФ-СК».

Каждый старался помочь

Идея отправиться из Нальчика в Абхазию у Гонова появилась после первого этапа Российско-Абхазского перекрёстного молодёжного форума, который проходил в мае в столице Кабардино-Балкарии.

«К нам тогда приехала большая делегация из Абхазии – 150 человек, которые побывали, в том числе и в Чегемском районе. Решил съездить в братскую республику Абхазию на велосипеде. Цель – спортивный интерес. Хотел проверить, по силам ли мне такое путешествие», – поделился Мухаммед Гонов.

С собой велосипедист-любитель взял палатку, портативные аккумуляторы, экшен-камеру для съёмок, спальник, каремат, рюкзак с запасными вещами. Перекусывал в придорожных кафе. Ночевал в палатке, регулярно останавливался в отелях, чтобы подзарядить технику и постирать вещи. По пути в Абхазию житель Нальчика проехал немало городов, включая Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Сочи и Дагомыс.

«На маршруте со мной не произошло никаких казусов. Дикие животные мне не попадались, хотя порой приходилось ночевать и на природе, в том числе и у моря, в Дагомысе. Зато сколько доброжелательных людей мне встретилось! Каждый старался мне чем-то помочь: подсказывали дорогу, давали воды и звали к себе в гости отдохнуть и поесть», – делится собеседник.

Встретили как родного

В Абхазию Мухаммед въехал спустя неделю после старта, проехав 900 км. Мог бы оказаться там и на день раньше, но помешал мощный ливень. Велосипедист сильно промок. Ему пришлось остановиться в гостинице в Туапсе и провести там целый день. На путешествие у него уже ушло 45 тыс. рублей.

«В основном тратился на отели и еду. Питаться надо было хорошо, чтобы были силы крутить педали», – делится Гонов.

«Меня приняли как родного, очень гостеприимно. Очень трудно описать мои эмоции, настолько было приятно. Путешествие того стоило, хотя, честно говоря, было непросто проехать на велосипеде такое огромное расстояние», – признаётся Мухаммед.

По словам Гонова, раньше в Абхазии он уже был, но на машине. Говорит, что тогда не обратил внимание на местные красоты, а теперь они открылись ему с другой стороны.

«Здесь просто невероятная природа, есть и горы, и море. Очень радушные люди. Больше всего мне понравилось снимать старинные здания – железнодорожные вокзалы и колоннады. В Гаграх я поднимался на смотровую площадку высотой 6 км, откуда открывается великолепный вид на весь город», – рассказал путешественник.

После Сухума велосипедист отправился к озеру Рица – одной из самых узнаваемых и живописных достопримечательностей страны. Там он планирует запечатлеть ещё одну знаменитую местную достопримечательность – Гегский водопад в Рицинском реликтовом национальном парке. К этому моменту он проехал уже 1000 км.

Всё началось в пандемию

Мухаммед Гонов работает айтишником. Велоспортом увлёкся во время пандемии коронавируса. Выбрал его как альтернативу фитнес-залу, но со временем поездки на двухколёсном транспорте стали его страстью. Постепенно она вылилась в длительные путешествия.

«Изначально планировал поехать в Абхазию вместе с друзьями, но у них не получилось составить мне компанию из-за сильной занятости», – говорит Гонов.

Житель Кабардино-Балкарии говорит, что об участии в соревнованиях пока не задумывался, но хотел бы попробовать. Кстати, примером для вдохновения мог бы послужить его знаменитый однофамилец – российский титулованный трековый и шоссейный велогонщик Лев Гонов.

«Поездки на велосипеде дают возможность не только любоваться красивой природой, которую не увидишь из окна автомобиля на скорости 100 км/ч, но и общаться с интересными людьми. Активно пробую себя в роли журналиста и беру интервью у новых знакомых. К примеру, таксист в Гагре рассказал мне много любопытного об истории этого города», – рассказывает Мухаммед.

Семья Гонова поддерживает его увлечения, несмотря на то, что порой его долго не бывает дома. Свою любовь к велосипеду он передал и своей дочке. У девочки есть собственный двухколёсный друг, на котором она с удовольствием ездит в компании с отцом.

«Я также люблю играть в баскетбол и футбол, обожаю бег. Нравится ходить в походы, подниматься на вершины. Планирую новые путешествия, но пока не знаю, куда именно отправлюсь», – добавил собеседник «АиФ-СК».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 31 июля 2026 19:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРОЕКТ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ СВО ЗАПУСТЯТ В АБХАЗИИ АЭРОПОРТ СУХУМА НЕ СМОГ ПРИВЛЕЧЬ БОЛЬШЕ ТУРИСТОВ В АБХАЗИЮ В 2026 ГОДУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.