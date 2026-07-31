ВЕЛОСИПЕДИСТ ПРОЕХАЛ 1000 КМ ИЗ НАЛЬЧИКА В СУХУМ

Сухум. 31 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Гостя из Кабардино-Балкарии – Мухаммеда Гонова, проехавшего 1000 км на велосипеде, радушно встретили вице-премьер Абхазии Тарас Хагба, зампредседателя Госкомитета по делам молодёжи и спорта республики Роман Цкуа и статс-секретарь Идрис Кара-Осман-оглы.

«Цель – спортивный интерес. Хотел проверить, по силам ли мне такое путешествие», – рассказывает о своей поездке Мухаммед Гонов. От Нальчика до конечной точки маршрута он крутил педали целую неделю. Подробнее о своём путешествии и других увлечениях Гонов рассказал «АиФ-СК».

Каждый старался помочь

Идея отправиться из Нальчика в Абхазию у Гонова появилась после первого этапа Российско-Абхазского перекрёстного молодёжного форума, который проходил в мае в столице Кабардино-Балкарии.

«К нам тогда приехала большая делегация из Абхазии – 150 человек, которые побывали, в том числе и в Чегемском районе. Решил съездить в братскую республику Абхазию на велосипеде. Цель – спортивный интерес. Хотел проверить, по силам ли мне такое путешествие», – поделился Мухаммед Гонов.

С собой велосипедист-любитель взял палатку, портативные аккумуляторы, экшен-камеру для съёмок, спальник, каремат, рюкзак с запасными вещами. Перекусывал в придорожных кафе. Ночевал в палатке, регулярно останавливался в отелях, чтобы подзарядить технику и постирать вещи. По пути в Абхазию житель Нальчика проехал немало городов, включая Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Сочи и Дагомыс.

«На маршруте со мной не произошло никаких казусов. Дикие животные мне не попадались, хотя порой приходилось ночевать и на природе, в том числе и у моря, в Дагомысе. Зато сколько доброжелательных людей мне встретилось! Каждый старался мне чем-то помочь: подсказывали дорогу, давали воды и звали к себе в гости отдохнуть и поесть», – делится собеседник.

Встретили как родного

В Абхазию Мухаммед въехал спустя неделю после старта, проехав 900 км. Мог бы оказаться там и на день раньше, но помешал мощный ливень. Велосипедист сильно промок. Ему пришлось остановиться в гостинице в Туапсе и провести там целый день. На путешествие у него уже ушло 45 тыс. рублей.

«В основном тратился на отели и еду. Питаться надо было хорошо, чтобы были силы крутить педали», – делится Гонов.

«Меня приняли как родного, очень гостеприимно. Очень трудно описать мои эмоции, настолько было приятно. Путешествие того стоило, хотя, честно говоря, было непросто проехать на велосипеде такое огромное расстояние», – признаётся Мухаммед.

По словам Гонова, раньше в Абхазии он уже был, но на машине. Говорит, что тогда не обратил внимание на местные красоты, а теперь они открылись ему с другой стороны.

«Здесь просто невероятная природа, есть и горы, и море. Очень радушные люди. Больше всего мне понравилось снимать старинные здания – железнодорожные вокзалы и колоннады. В Гаграх я поднимался на смотровую площадку высотой 6 км, откуда открывается великолепный вид на весь город», – рассказал путешественник.

После Сухума велосипедист отправился к озеру Рица – одной из самых узнаваемых и живописных достопримечательностей страны. Там он планирует запечатлеть ещё одну знаменитую местную достопримечательность – Гегский водопад в Рицинском реликтовом национальном парке. К этому моменту он проехал уже 1000 км.

Всё началось в пандемию

Мухаммед Гонов работает айтишником. Велоспортом увлёкся во время пандемии коронавируса. Выбрал его как альтернативу фитнес-залу, но со временем поездки на двухколёсном транспорте стали его страстью. Постепенно она вылилась в длительные путешествия.

«Изначально планировал поехать в Абхазию вместе с друзьями, но у них не получилось составить мне компанию из-за сильной занятости», – говорит Гонов.

Житель Кабардино-Балкарии говорит, что об участии в соревнованиях пока не задумывался, но хотел бы попробовать. Кстати, примером для вдохновения мог бы послужить его знаменитый однофамилец – российский титулованный трековый и шоссейный велогонщик Лев Гонов.

«Поездки на велосипеде дают возможность не только любоваться красивой природой, которую не увидишь из окна автомобиля на скорости 100 км/ч, но и общаться с интересными людьми. Активно пробую себя в роли журналиста и беру интервью у новых знакомых. К примеру, таксист в Гагре рассказал мне много любопытного об истории этого города», – рассказывает Мухаммед.

Семья Гонова поддерживает его увлечения, несмотря на то, что порой его долго не бывает дома. Свою любовь к велосипеду он передал и своей дочке. У девочки есть собственный двухколёсный друг, на котором она с удовольствием ездит в компании с отцом.

«Я также люблю играть в баскетбол и футбол, обожаю бег. Нравится ходить в походы, подниматься на вершины. Планирую новые путешествия, но пока не знаю, куда именно отправлюсь», – добавил собеседник «АиФ-СК».