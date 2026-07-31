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Абхазия Информ

АЭРОПОРТ СУХУМА НЕ СМОГ ПРИВЛЕЧЬ БОЛЬШЕ ТУРИСТОВ В АБХАЗИЮ В 2026 ГОДУ

Новости Пятница, 31 июля 2026 19:20
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АЭРОПОРТ СУХУМА НЕ СМОГ ПРИВЛЕЧЬ БОЛЬШЕ ТУРИСТОВ В АБХАЗИЮ В 2026 ГОДУ

Сухум. 31 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Прямые рейсы из российских регионов в Сухум не смогли полностью компенсировать сокращение перевозки в Абхазию через Сочи. Спрос на туры в страну в июле и августе 2026 года примерно на 19 процентов ниже прошлогоднего, сообщает Ассоциация туроператоров России. Напомним, в этом году в Сухум летают из Самары, Челябинска, Уфы, Екатеринбурга, Казани, Омска и Санкт-Петербурга.

При этом, причина не в резкой потере интереса к направлению, подчеркивают туроператоры. Большинство туристов традиционно приезжали в Абхазию через аэропорт Сочи, однако в этом году полетные программы из регионов туда заметно сократились. Новые рейсы в Сухум пока не перекрыли выпавшие объемы.

После роста спроса на 25-30 процентов в 2025 году этот сезон проходит скорее в условиях стагнации. Ожидаемого резкого увеличения турпотока после запуска прямых рейсов не произошло. На продажи также повлияла введение загранпаспортов для поездок детей в Абхазию, правда это новшество быстро отменили, но спрос в мае из-за этого снизился более чем на 20 процентов.

Теперь туристы постепенно переориентируются на прямые перелеты в Абхазию, а не как раньше через Сочи. На выбор аэропорта влияет не только сокращение времени в пути. Отдыхающие предпочитают лететь напрямую в Абхазию, чтобы избежать ограничения на работу аэропорта Сочи, которые стали ежедневными.

По данным туроператоров, количество заявок с трансфером из аэропорта Сухума выросло на 7-8 процентов по сравнению с прошлым годом.

Обычно туристы, прилетающие в Сухум, выбирают отели в самом городе, Новом Афоне и Гудауте. Однако с новым аэропортом все чаще бронируют и Гагру и Цандрипш. Прямые рейсы поддержали спрос не только на Сухум, но и на соседние районы, которые раньше были менее популярны у российских туристов. Например, вырос интерес к Очамчире и Уарче.

Средний чек пакетного тура в Абхазию с прилетом в Сухум этим летом составляет 145,9 тыс. рублей на 9 дней. Тур с прилетом в аэропорт Сочи обходится в среднем в 153,6 тыс. рублей при такой же продолжительности отдыха. Таким образом, турпакет через Сухум в среднем стоит почти на 8 тыс. рублей дешевле.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 31 июля 2026 19:21

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