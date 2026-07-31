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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ОБЪЯСНИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛА ПРИЗНАЮЩИХ ИХ СТРАН

Новости Пятница, 31 июля 2026 19:22
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АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ОБЪЯСНИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛА ПРИЗНАЮЩИХ ИХ СТРАН

Сухум. 31 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Тихоокеанское государство Наоэро (бывшая Науру) прекратила дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией в условиях систематического внешнего давления. Об этом сообщили министерства иностранных дел этих кавказских республик.

«Министерство иностранных дел Республики Абхазия с сожалением констатирует вынужденный характер решения Республики Науру о прекращении дипломатических отношений с Республикой Абхазия, принятого в условиях беспрецедентного и систематического внешнего давления», – говорится в заявлении Сухума.

Особенно уязвимыми перед подобным давлением оказываются малые государства, располагающие ограниченными ресурсами для противодействия «масштабным политическим, дипломатическим и экономическим инструментам влияния», пояснили в ведомстве. Подобная практика противоречит основным принципам Устава ООН, подчеркнули в МИДе. Там заверили, что Сухум останется приверженным курсу на укрепление своей международной субъектности и защиту нацинтересов.

МИД Южной Осетии также заявил, что на правительство Наоэро на протяжении продолжительного времени «оказывалось серьезное воздействие, сопряженное зачастую с угрозами». В министерстве отметили, что Южная Осетия всегда ценила поддержку Наоэро, которая одной из первых признала независимость республики в сложный исторический период, и выразили сожаление сменой политического курса из-за «диктовки извне». Грузия при поддержке западных структур продолжает использовать любые рычаги – от политического шантажа до экономических стимулов, чтобы продолжать попытки изоляции Южной Осетии на международной арене, заключили в МИД.

Власти Наоэро объявили об отмене признания Южной Осетии и Абхазии как независимых государств.

Республика Наоэро признала независимость Абхазии и Южной Осетии в декабре 2009 года в два этапа: 15 декабря было подписано соглашение об установлении дипломатических отношений с Абхазией, на следующий день – с Южной Осетией.

После разрыва дипотношений со стороны Наоэро, Абхазию и Южную Осетию признают только четыре члена ООН: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Сирия.

Россия первой признала независимость Абхазии и Южной Осетии 16 лет назад – 26 августа 2008 года. Это произошло после того, как Грузия в ночь на 8 августа ввела в Южную Осетию войска и начала обстрел Цхинвала из установок «Град». Военные действия продлились пять дней, в результате грузинские войска отступили. Абхазия называла признание независимости Россией торжеством справедливости.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 31 июля 2026 19:23

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