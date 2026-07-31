КОМАНДА «ФАНТАСМАГОРЦЫ» ВПЕРВЫЕ ПОЯВИТСЯ В ЭФИРЕ ПЕРВОГО КАНАЛА
Сухум. 31 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазская команда КВН «Фантасмагорцы» впервые появится в эфире Первого канала. Коллектив принял участие в музыкальном фестивале КВН «Голосящий КиВиН», прошедшем в Светлогорске.
Как рассказал администратор команды Валера Берзения, перед выступлением участники прошли пять редактур, на каждой из которых могли покинуть конкурс.
«Самая главная наша задача была пройти в эфир. И мы прошли», – отметил он.
Всего в фестивале участвовали 13 команд, 12 из которых представляли Высшую лигу КВН. Несмотря на дебют, зрители тепло встретили «Фантасмагорцев».
Результаты фестиваля пока не объявлены. Команда также продолжает выступление в Лиге Москвы и в сентябре сыграет в полуфинале.
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