ПОСОЛ РОССИИ ВСТРЕТИЛСЯ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В АБХАЗИИ
Сухум. 31 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Посол России в Абхазии Вячеслав Гладков по приглашению Уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия Мактины Джинджолия посетил Аппарат Уполномоченного.
«Институт уполномоченного – это одна из важнейших структур в государстве. Системная защита прав детей, как и решение индивидуальных проблем ребенка показали высочайшую эффективность в России. Эта структура у нас имеет чрезвычайно серьезную поддержку как федеральных, так и региональных органов власти. Главная черта тех, кто занимается проблемами детей – личное сопереживание за их судьбу. Для таких людей чужих детей не бывает», – подчеркнул Вячеслав Гладков.
Также посол отметил, что на сегодняшней встрече он убедился, что в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка работают именно такие специалисты – в первую очередь думающие о судьбе тех детей, которые остро нуждаются в помощи взрослых.
«Посольство России готово к взаимодействию не только в рамках своих прямых должностных полномочий. К решению вопросов необходимо подходить индивидуально, в том числе мы готовы всячески содействовать контактам с профильными структурами Российской Федерации», – подытожил Вячеслав Гладков.
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